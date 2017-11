Nenávistné komentáře o prvňácích Michal Horáček nechápe

Teplice - Nenávistné komentáře na adresu teplických školáků odsoudil textař a podnikatel Michal Horáček. Jeden z kandidátů na prezidenta se před Základní školu Plynárenská v Proseticích vydal spolu s redaktory Deníku.

Michal Horáček, jeden z kandidátů na prezidenta se před Základní školu Plynárenská v Proseticích vydal spolu s redaktory Deníku.

„Jak vidíme, na škole visí nápis Škola nás baví. A tak to má být. Jestli chce někdo házet granáty na děti, které baví škola, tak to snad nemůže soudný a slušný člověk vzít jinak než s pohoršením a odmítnutím,“ řekl Horáček. I jeho dcera nastoupila v září do první třídy.

Vlnu nenávisti vyvolala fotka prvňáků, kterou zveřejnil Teplický deník v rámci projektu, ve kterém představujeme nové žáky prvních tříd. Fotku s převážně romskými a arabskými školáky na Facebooku sdílela protiuprchlická skupina Neklan. Právě tam se objevily nenávistné komentáře jako „Tam by sednul granát jak prdel na prkýnko“ a další. Škola od té doby čelí výhrůžkám. Případem se zabývá policie.

Češi podle Horáčka nejsou xenofobní. „Přijali jsme Rusy po bolševické revoluci, Němce, Židy, Řeky, lidi z balkánských válek. My jsme dobří lidé. Obrázek školní třídy, ve které jsou děti, které mají trochu jinou barvu pleti, bere drtivá většina lidí za úplně normální,“ uvedl Horáček.

Připomněl, že i jeho šestiletá dcera se kamarádí s dětmi z nejrůznějších koutů světa.

„Moje dcera Julie teď nastoupila do první třídy, ale předtím chodila do školky. Právě odtamtud má zvláštní zkušenost v tom, že mezi jejími kamarády jsou děti z Indie, Argentiny, Japonska nebo Rakouska. Čechů do třídy chodila dohromady asi pětina. Nikdo se ale nezabýval tím, kdo je Čech nebo Japonec. Jsou to děti, které si hrají, povídají a vymýšlejí,“ zmínil Horáček.

