Nádobí, hračky, nářadí, sportovní potřeby. Ale aktuálně třeba také zánovní autosedačku od primátora Teplic Hynka Hanzy. Syn mu odrostl a už pro ni nemá využití. Jiní by ji možná vyhodili nebo prodali, v Teplicích se ale rozhodli, že by takové věci mohly zdarma ještě posloužit. Přesně v takovém duchu se v pátek 4. června otevřelo u sběrného dvora Marius Pedersen takzvané re-use centrum. Co jeden nepotřebuje, druhý odtud využije.

„Smyslem je znovupoužití věcí, které někdo už nepotřebuje. Motivací je předcházení vzniku odpadů a prodloužení životního cyklu výrobků,“ uvedl při zprovoznění centra Hanza.

Představte si velký kontejner. Vejdete dovnitř vraty a už si jen vybíráte. Vpravo hračky na písek, naproti postýlka s ohrádkou, vlevo v regálech naskládané nádobí a další věci.

Re-use centra jsou druhou šancí pro věci, které už jejich majitelé nechtějí a nevyužijí. Třeba knihy, nábytek nebo nádobí. Místo aby skončily v popelnicích, čekají ve sběrných kontejnerech na dalšího zájemce. V Česku fungují už pátým rokem a stále jich přibývá. Třeba v Brně plánují na principu opětovného využití věcí otevřít rovnou celý obchod i s dílnou.

Teplice jsou jedním z mála měst na severu, kde něco podobného začalo fungovat. A jsou teprve na začátku. „Uvidíme, jaký bude zájem. Jsme ale připraveni na to zareagovat a případně plochy pro věci zvětšit,“ podotkl primátor.

Lidé sem mohou nosit předměty, které v jejich domácnostech ztratily využití, ale v jiných by se mohly nadále uplatnit. Stejně jako přinesené předměty občané bezplatně odevzdají, mohou si rovněž předměty, které si vyberou, bezplatně odnést.

Podívat se sem zajde prý také pan Josef. Je sběratelem věcí z ulice. „Obejdu si to své kolečko a vždycky u popelnic něco nasbírám. Mám to doma v baráku, na zahradě, v garáži. Podívám se tam a třeba najdu něco na výměnu,“ usmál se, když se dozvěděl, že v Teplicích má „konkurenci“.

Iniciativa otevírat podobná místa, kde se za nákupy použitého zboží neplatí, má ohlas po celé republice. Fungují například v Brně, Jihlavě, Třebíči, otevřít se ho chystá Děčín. „Podle mě je to skvělá myšlenka, v dnešní době se plýtvá až zbytečně moc absolutně se vším. Takže pokud lze něco použít znovu a udělat tím někomu radost, je to skvělé,“ komentovala jedna ze zákaznic re-use centra Pavlína Sovková.

Jak funguje re-use centrum v Teplicích?

- lidé z Teplic tam mohou zdarma odložit věci, které jsou funkční, ale majitelé je nevyužijí

- každý může do centra přijít a odnést si něco, co potřebuje, co mu padne do oka

- provozní doba re-use centra u sběrného dvora v Úprkově ulici v Teplicích je od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin