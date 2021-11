Obřad proběhl v sobotu 27. listopadu v rodinném kruhu. „Novomanžele“ přijel do jejich bytu v panelovém domě na sídliště Luna v Teplicích oddat zastupitel města Matěj Hon.

Pan Horst s partnerkou Jitkou žijí ve společné domácnosti již řadu let. Ve vzájemném partnerském životě je provází řada společných zájmů a vzájemný respekt. Podle syna osmdesátiletého Horsta Köcherta je momentální nápad na svatbu důkazem, že věk v ničem není problémem. „Chce to mít ten správný přístup. V jejich životě jim moc fandím. Táta byl celý život živel. V hlavě to má srovnané a je životní pohodář. K tomu vychovával také nás,“ komentoval sobotní rodinnou událost syn Daniel. „Z celého srdce mu to přeji. Zaslouží si být šťastný,“ dodal.

Horst Köchert neměl dříve lehký život. Jeho první žena zemřela v době, kdy děti chodily ještě do školy. Dva syny a jednu dceru vychovával od té doby prakticky sám. Jeho život je celou dobu spojený s Teplicemi, kde má řadu kamarádů. „Přezdívají mu Bobek,“ prozradil na svého otce syn Daniel. „Je dlouholetým fandou Teplic. Dokonce nějaký čas hrál aktivně fotbal, tehdy za Duklu Slaný na vojně,“ podotkl o svém otci. Do roku 1980 teplický „Bobek“ fáral v Rudných dolech na Cínovci, byl tam předákem jedné z part. O dva roky později jako šéf řídil dopravu RD Cínovec v Novosedlicích. Seznámil se s Jitkou Pulchartovou, později začali spolu žít ve společné domácnosti, což v jeho 80 letech vyvrcholilo dalším důkazem lásky a životní pohody, krásnou svatbou.

Vstup do manželství v takto pozdním věku patří spíše k výjimkám. Nicméně to, že se berou dva senioři, není dnes nic neobvyklého. Oproti dřívější době, kdy se preferoval výhradně sňatek v mladších letech, je současnost jiná. Statistiky v tomto mluví jasně – manželství ve zralém věku přibývá. Žen, které uzavírají sňatek po padesátce (i po šedesátce), je dvojnásobně více než před rokem 1989. Mužů pak dokonce trojnásobně víc. V tomhle věku míří k oltáři osmkrát víc nevěst než před třiceti lety.

Odborníci tvrdí, že za to může především stárnutí populace. Lidé jsou dnes více aktivní, udržují se v dobré formě a vypadají dlouho mladistvě. Podle mnohých odborníků k pozdním sňatkům dochází i proto, že současné manželství je více vědomé.