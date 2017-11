Nezaměstnaným překážejí dluhy. Kvůli exekucím pracují často načerno

Severní Čechy - Nejvyšší podíl lidí s exekucí je v Ústeckém a Karlovarském kraji, nejzadluženějším okresem je Most, exekuci tam má pětina patnáctiletých a starších obyvatel.

Dluhy a exekuce představují překážku pro uchazeče o práci, i zaměstnavatele. Snižují motivaci pracovníků na místo nastoupit. Zaměstnavatelé pak musí srážky ze mzdy na splácení řešit.

Řekla to ve středu generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková. O řešení dluhových potíží se mohou lidé bezplatně poradit na akci Den bez dluhů, která se koná 13. a 15. listopadu ve vybraných městech.

Česká republika má nejnižší nezaměstnanost v EU. V říjnu dosahovala 3,6 procenta. Podle Sadílkové se daří snižovat podíl lidí, kteří jsou bez místa dlouhodobě. Dlouhá nezaměstnanost zvyšuje riziko zadlužení. Lidé bez příjmů si začínají půjčovat, mnozí spadnou do dluhové pasti. Exekuce mělo na konci října 148 310 klientů úřadu práce - nejen nezaměstnaných, ale i příjemců dávek.

Kvůli dluhům řada lidí do práce nenastupuje a raději pracuje načerno. Z oficiálního výdělku by jim totiž při splácení závazků zbylo jen minimum.

"Exekuce je jednou z bariér, která komplikuje nástup do zaměstnaní. Není to blokace zákonem, ale je to blokace motivační," uvedla Sadílková. Podle ní má úřad nejvíc klientů s exekucí v Ústeckém kraji.

Sadílková podotkla, že si řada zadlužených lidí uvědomuje, že jejich nízká kvalifikace jim nezajistí takový příjem, z něhož by se dal dluh srovnat. Exekuce pak představuje někdy problém i pro zaměstnavatele. Musí administrativně splácení dluhů z pracovníkovy mzdy řešit, dodala šéfka úřadu práce.

Podle mapy exekucí, kterou připravila Otevřená společnost a Ekumenická akademie, má nějakou exekuci v České republice v průměru každý jedenáctý člověk nad 15 let. Průměrná jistina na ni činí 75.712 korun.

Nejzadluženějším okresem je Most, exekuci tam má pětina patnáctiletých a starších obyvatel. Nejvyšší průměrnou částku na exekuci mají Pražané - 116.608 korun. Nejvyšší podíl lidí s exekucí je v Ústeckém a Karlovarském kraji, nejnižší na Vysočině a ve Zlínském kraji.

"Naše dřívější průzkumy ukázaly, že zhruba 44 procent populace má nějaký úvěr. Lidé půjčky často dopředu nenaplánují. Berou je jako řešení aktuální situace. Nepočítají s tím, že je budou muset splácet a šetřit, aby se dokázali z dluhu dostat. Vznikají dluhové spirály, pro získání nových půjček jsou pak horší podmínky," řekla mluvčí společnosti KRUK Markéta Kolářová.

Do dluhových poraden podle šéfa Asociace občanských poraden Stanislava Skalického přicházejí lidé obvykle v době, kdy jejich dluhy přesahují jejich možnosti. Předem, než si půjčku berou, se poradit nechodí. "U části klientů, a není jich málo, už pak nepomůže ani oddlužení," podotkl Skalický.

Se zvládáním dluhů by měl lidem pomoci Den bez dluhů. V České republice se uskuteční už pošesté. Akce se koná ve 35 městech v kontaktních pracovištích úřadu práce, poradenství je zdarma. Pořadatelé vybrali místa s největší nezaměstnaností a největším počtem exekucí. Bližší informace jsou na webu www.nasedluhy.cz či na bezplatné lince 800 800 123.

Na posilování finanční gramotnosti se podle Sadílkové soustřeďuje i úřad práce. Školí své vlastní poradce, aby klientům dokázali dát základní návod k řešení. Projekty k prevenci dluhů má i Fond dalšího vzdělávání.