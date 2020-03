Rada města Teplic na svém odpolední jednání na doporučení krizového štábu ORP Teplice rozhodla s účinností od úterý 17. března do odvolání uzavřít mateřské školy.

Základní škola Na Stínadlech v Teplicích. | Foto: Archiv Deníku

Zároveň rozhodla v souladu s Usnesením Vlády ČR o určení mateřských škol, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a to Mateřskou školu Čtyřlístek v ulici Zelená a Mateřskou školu v ulici Hlávkova.