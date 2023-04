Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka by se nemělo rušení pošt týkat obcí, kde je nyní pouze jedna pobočka. Zároveň se ale prodlouží docházková vzdálenost pro obce nad 2500 obyvatel k nejbližší poště ze dvou na tři kilometry.

Rušení poboček České pošty zasáhne Děčínsko. Tady už dopis nepošlete

Lidé z Bynova, přibližně pětitisícového sídliště, však budou nově muset na nejbližší poštu do pět kilometrů vzdáleného centra Děčína. Ve městě pošta zruší i pobočky ve Vilsnici a v Želenicích. „Zrušení pošty ve Vilsnici bychom byli schopni překousnout. Želenická mne mrzí, ale dejme tomu. Na nejbližší poštu je to poměrně blízko autobusem. Co mne ale opravdu naštvalo, je Bynov. To je velké sídliště o velikosti malého města, je tam dům s pečovatelskou službou, školy. Navíc to odporuje doktríně, že by to mělo být v docházkové vzdálenosti maximálně tři kilometry,“ hodnotil naštvaně primátor Děčína Jiří Anděl.

Kde bude pošta rušit své pobočky, bylo dlouho zahaleno tajemstvím. Vedení státního podniku ani ministerstvo vnitra, pod které pošta spadá, se o chystané redukci poštovní sítě nebavily ani se starosty, ani s hejtmany. „Oficiálně v datovce stále nic nemáme. Vůbec se o tom s námi nikdo nebavil. Udělali nějaké rozhodnutí a jen nám jej pak oznámili,“ řekl Deníku v pátek 31. března dopoledne hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller s tím, že není jasné, co bude se zaměstnanci z rušených poboček. Kraj již nyní trápí poměrně vysoká nezaměstnanost.

Bude se o tom ještě jednat

Hejtman Schiller nyní bude jednat s primátory a starosty měst, kterých se rušení dotkne. „Můžeme poštu nebo vládu kritizovat, ale nejspíš s tím už nic neuděláme. Je to buzení mrtvé pokojské,“ uvedl hejtman s tím, že seznam rušených pošt je zřejmě neměnný.

Ministr vnitra Vít Rakušan slíbil, že s každým starostou, jehož obce se rušení bude týkat, Česká pošta promluví. „Pokud narazí na okolnosti, které při rozhodování o uzavření pobočky nebyly známé, může rozhodnutí přehodnotit. Například pokud město má v nějakém území rozsáhlé rozvojové plány. Předpokládám ale, že půjde o výjimečné případy,“ řekl Rakušan.

V Teplicích plánuje pošta zrušit velkou sídlištní pobočku v lokalitě Šanov II, která obsluhuje několik tisíc lidí. Ti budou muset na poštu až čtyři kilometry na náměstí Svobody v centru města. „Ohledně plánovaného zrušení pobočky oslovilo vedení České pošty primátora Teplic Jiřího Štábla. V nejbližší době proto budeme iniciovat jednání,“ uvedl pro Deník mluvčí teplické radnice Robin Röhrich.

Nejvíce zasažené regiony

Rušení pošt nejvíce zasáhne strukturálně postižené regiony. Tedy kromě Ústeckého také Karlovarský a Moravskoslezský kraj. V těchto třech krajích Česká pošta plánuje zrušit dohromady téměř sto poboček, což je přibližně třetina všech uzavíraných pošt.

Oproti tomu ve dvou nejbohatších regionech, tedy Praze a Středních Čechách, by mělo zmizet jen 57 pošt. Žije zde přitom o 300 tisíc lidí více než ve strukturálně postižených regionech, je zde také téměř dvojnásobně větší počet obcí než ve třech nejchudších krajích dohromady. „Jdou cestou nejmenšího odporu,“ poznamenal děčínský primátor Jiří Anděl.

Podle předsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosty Krásné Lípy Jana Koláře stát dál vyklízí své pozice v regionech. „Je to neustálé snižování standardu pro lidi, kteří tu ještě zůstávají. Postupně od nás mizí státní instituce. Začalo to odchodem cizinecké policie a celníků, mluvilo se o finančních úřadech. Hrozila centralizace stavebních úřadů. Stát se postupně vytrácí z periférií,“ řekl Kolář.

Některá města uvažují o tom, že rušené pošty nahradí pobočkou Partner. Ta by měla vzniknout například v Pokraticích v Litoměřicích. Podle děčínského primátora Anděla se bude o podobném řešení uvažovat také v Bynově. „Nemůžeme nechat tolik lidí bezprizorných. Budeme proto uvažovat o nějaké poštovně v naší režii. Stát hodí na města další svou starost,“ dodal děčínský primátor.

Komentář pod čarou…

Vláda stále opakuje stejné chyby, i u rušení pošt.

Dobrá komunikace přitom otupí nejednu hranu zostřenou emocemi.

Alexandr Vanžura, Děčínský deníkZdroj: DeníkNic nevíme, nikdo se s námi nebaví, nikdo s námi rušení pošt neprobral. Starostové a hejtmani, byť z různých politických stran včetně těch vládních, mluví jedním hlasem. Česká pošta a ministerstvo vnitra je vyškrtly z procesu rušení vybraných pošt. Jejich seznam jim oficiálně poslala pošta teprve poté, co unikl do médií.

Současné vládní strany v minulém volebním období vyčítaly vládě Andreje Babiše řadu věcí. Jednou z nich, a nutno říct, že zcela oprávněně, byla nedostatečná nebo špatná forma komunikace s lidmi i samosprávami. Dnes se přesvědčují, že z opozičních lavic se velmi snadno kritizuje. Kdežto napravit kritizované věci je výrazně složitější.

Nakolik je vláda komunikačně neschopná ukazuje vlastně od svého nástupu, vděčným cílem kritiky byl a stále je především ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V posledních týdnech mu ale zdatně sekunduje ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana. Právě pod něj spadá Česká pošta, která v příštích měsících zruší přibližně desetinu svých poboček. Především kvůli jejich malé vytíženosti spojené s digitalizací komunikace lidí i firem.

Dlouhé týdny panovaly dohady, které pošty padnou kvůli nezbytným úsporám. Lidé se báli, zda nepřijdou zrovna o tu svou. Nevěděli to ani starostové, primátoři nebo hejtmani. Ani jim se ministerstvo vnitra a Česká pošta neobtěžovaly předat seznam rušených poboček. Natož aby s nimi konzultovaly vhodnost takového kroku, ptaly se na místní specifika. Škrtáme a hotovo, hlavně nám do toho nemluvte.

Někdy je potřeba dělat nepříjemné věci a velká část lidí pochopí, že učinit je je nezbytné. Je ale potřeba takovou věc včas a dobře vysvětlit, nikoliv tajit do chvíle, než se provalí do médií a pak zachraňovat nezachranitelné. Současná vláda to za rok a čtvrt svého vládnutí nepochopila.