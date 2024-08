Z důvodu přeložky vodovodu a kanalizace platí přes prázdniny dočasné dopravní omezení v ulicích Papírová a Dlouhá, u Galerie. V Dlouhé se nyní omezení dopravy otočí do opačného směru a tak to také zůstane.

"Od středy 28. srpna bude ulice Dlouhá nově jednosměrná ve směru od okružní křižovatky u obchodních center směrem k ulici Papírové," informoval k tomu na webu Města Teplice Daniel Městka z odboru dopravy. Po dokončení výkopových prací (říjen letošního roku) zůstane toto dopravní opatření jako trvalé.



Co to přinese v důsledku? Ulice Čs. dobrovolců tímto zůstane ve směru do Papírové ulice slepá. Zažitá "propojka" k divadlu z Alejní na ulici U Císařských lázní bude vymazána ze světa.

Zachovaný bude průjezd od kruháče přes Dlouhou podél Galerie, pak Papírovou ulicí pouze ve směru ke gymnáziu do Alejní. Past to bude pro ty, kteří od Billy pojedou zažitou cestou okolo Zahradního domu, muzea a finančáku směrem na kruháč u náměstí Svobody (u kulturáku). To už nepůjde. Budou se muset na křižovace u bývalé budovy VZP přes Papírovou ulici vracet zpět do Alejní ulice u gymnázia.

Jednosměrka do budoucna, zklidnění dopravy. OC Galerie se bude právě v oblasti křižovatky Dlouhá - Papírová rozrůstat. Ve volném rohu bude přístavba, nová pasáž a další obchody.

Psali jsme o tom zde: Pro lidi z Teplic je přístavba Galerie Teplice překvapením.

Po dokončení nabídne Galerie Teplice podle projektantů svým návštěvníkům ještě širší spektrum obchodů, služeb a zábavy v novém atraktivním prostředí.

