„Pro dospělé zdravé lidi dobré, ale pro invalidy, důchodce a malé děti naprosto nepoužitelné,“ zhodnotila na Facebooku Teplického deníku návrh Eva Šetinová. „Jestli je to na vídrholci Nové Vsi, tak nevím nevím. Tam je zima i v létě,“ přidala se Jaroslava Kratochvílová.

V diskuzích na to zareagoval primátor města Hynek Hanza. „Město vybíralo takovou lokalitu, kde bude vlastníkem pozemku a realizace bude možná včetně minimálního zásahu do zeleně a snahy o kvalitní dostupnost. Takových míst mnoho není a vždy tak více či méně zasáhnete do přírody,“ uvedl. „Otázka možného větru se řešila v rámci přípravné fáze zadání pro projektování a bude řešena stěnami, oplocením a zelení na západní straně bazénů a areálu,“ upřesnil.

Pro novou plovárnu bylo navrženo více lokalit. Třeba na Panoramě v místě zvaném Třešňovka. Prostor nedaleko vodojemu na Nové Vsi nakonec dostal nejvíce hlasů. Areál bude obklopený novou zelení včetně stromů, které by měly sloužit jako ochrana před větrem.

O tom, jak by plavecký areál měl vypadat, hovoří představené vizuály. Koupaliště je na nich navrženo ve třech kaskádových úrovních, které vytvářejí zónu pro rodiče s malými dětmi včetně přilehlého dětského hřiště, zónu plaveckého bazénu s 6 drahami o délce 50 metrů se skokanskou věží a zónu zážitkového bazénu s atrakcemi. Areál je nově doplněn o pískové volejbalové hřiště a travnatou plochu pro slunění.

Oproti původnímu návrhu z minulých let se rozšířil tobogan. Má být delší a podepírat ho budou dva sloupy namísto jednoho. Změny doznal jeden z rekreačních bazénů, ubylo také atrakcí i dalších doplňků. Vypovídají o tom srovnávací fotografie, které jsme pro vás připravili na webových stránkách Teplického deníku.

Skepse mezi Tepličany panuje i v otázce dokončení stavby. „A kdy to bude? V roce 2222?“ ptá se v diskuzi ke koupališti Petr Potyzs. „Ve kterém století se to bude stavět?“ přidává se Jana Treister.

Podle primátora nyní finišují práce na projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, ze kterého vyplývá návrh koupaliště.

Tobogán z vodojemu?

Původně v této lokalitě měly stát panelové domy. Jejich plánovaná výstavba však byla na konci 80. let minulého století ze strany státu zrušena. Dnes sem do neudržované zeleně lidé chodí venčit psy nebo běháním provětrávat plíce. „Území kolem sídliště na Nové Vsi představuje pro městský region Teplice významnou rozvojovou územní rezervu. Pozemky ve vlastnictví města jsou v klimaticky příznivé poloze. K silným stránkám patří jedinečné rozhledové podmínky na pohoří Krušných hor,“ uvedl architekt Petr Sedláček ve studii, ve které porovnával tuto oblast s další navrhovanou lokalitou pro koupaliště u Písečného vrchu u Panoramy.

Jako megalomanský projekt se už může zdát využití současného vodojemu, který svým vzhledem připomíná vesmírnou loď mimozemšťanů. Myšlenku na vyhlídkové místo s restaurací nosil už při původní prezentaci koupaliště v hlavě bývalý primátor Jaroslav Kubera. Mluvilo se také o tom, že by vrchní část vodojemu mohla být nástupní stanicí na nejdelší tobogán v republice.