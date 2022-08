Kam v Teplicích s olejem z domácnosti? Podle informace z radnice mohou lidé použité jedlé oleje a tuky z domácností odevzdávat v budově Magistrátu města Teplice v Krupské ul. 346/2, kde je pro ně letos od jara nově zřízené sběrné místo.

Vaření, ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Přístupné je každý všední den, od pondělí do pátku, od 7.30 do 17.00 hod. Občané města Teplic mají již řadu let možnost předat použité jedlé oleje a tuky zdarma ve sběrném dvoře, který se nachází v areálu svozové společnosti Marius Pedersen a.s. v Úprkově ul. 3120 v Teplicích.