Nové vedení Krupky kino prodávat nebude, má plány na využití

Herna pro děti, retro kavárna s minikinem a výstavou dobové filmařské techniky. I to by mohlo být v budoucnu v bývalém městském kině v Krupce. Je to změna, protože předchozí vedení Krupky chtělo nefunkční kino prodat. Noví představitelé radnice ale mají po volbách jiné plány.

Kino v Krupce. | Foto: Město Krupka