Z tiskové zprávy z rady města vyplývá, že podmínkou pro využití tréninkového místa je, že vstup do areálu musí být vždy na radnici nahlášen s dostatečným předstihem a každá osoba účastnící se daného výcviku svým podpisem v prezenční listině potvrdí účast na vlastní nebezpečí a poučení o bezpečném chování v místě výcviku. Pivovar už dlouhou řadu let nefunguje ke svému původnímu účelu. Nyní dostane dočasné nové využití. Poslouží párkrát v roce jako tréninkové místo pro záchranářské psy.

Co k tomu uvedlo ANO, jako jeden zástupce z vedení města:

Areál město odkoupilo na jaře 2022 a od té doby se objekt řeší. Na pravém nádvoří byly vyřezány nálety a uklizeny nánosy nashromážděné za dvě desítky let. Nyní se vyklízí odpadky (odhad 10 kontejnerů) v objektu podél ulice Litoměřická. Byl objednán stavebně-historický průzkum (nutné pro jednání s památkáři), dále stavebně-technický průzkum (nutno znát technický stav objektů). Projektuje se oprava přední štítové zdi (aby bylo možné vrátit spadlý znak). Připravuje se výběrové řízení na projekty opravy všech střech (tím se musí začít). Souběžně se již nyní vedou diskuse nad budoucím využitím. Vedle toho 1.11. rada města na základě žádosti pouze vyjádřila obecný souhlas, že nemá nic proti výcviku záchranářských psů v areálu a stanovila podmínky (vždy podání žádosti kdo a kdy do areálu za tímto účelem vstoupí a že to je na jeho vlastní nebezpečí). Víte, že několik záchranářů se svými psy již delší dobu cvičí na cvičišti v Bílině a mají Bílinu za svou základnu? Že se svými psy patří ke světové špičce? Zachraňují např. lidi ze sutin nebo je hledají ve velkých opuštěných areálech. A přitom nemají, kde tyto věci trénovat. Tak proč jim to neumožnit nyní v areálu bývalého pivovaru (jsou zde velké nepřehledné prostory, často plné starého vybavení a sutin, k tomu je na straně pod zámkem obrovský temný nepřehledný sklep). Až se začne rekonstrukce, tak už to nebude možné.