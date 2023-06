V Teplicích šly známky s novým prezidentem na dračku. Řada lidí si je objednala raději předem. Česká pošta má od dnešního dne, středy 7. června, v prodeji arch známek s Petrem Pavlem.

Česká pošta uvedla 7. června 2023 do prodeje nové poštovní známky s portrétem prezidenta Petra Pavla. | Foto: Deník/Kateřina Součková

Na přepážkách na hlavní poště v Teplicích byl o ně zájem hned od rána. Řada lidí je měla předem objednané. Brali si je ale i ti, kteří přišli na poštu vyřizovat něco jiného, než s cílem koupit si známku.

Květolipová, Spodně kvašená, Českomotorková, Cibuláková, Babičkově malinovková, Letněbouřková rozmarná, Hřibově pravá, Vontská špendlíková, Poskalinová nebo Šumněborová. Takové jsou názvy barev na poštovních samolepících známkách s prezidentem Pavlem. Barvy známek mají komplexně reprezentovat Českou republiku, její společnost a kulturu. Prodej začal ve středu 7. června na pobočkách České pošty a na jejím e-shopu, kde byl o ně velký zájem. „Zájem o známky s panem prezidentem je mnohem větší než o ty běžné, které nejsou tak mediálně známé,“ řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Známky si nelze koupit po jednom kusu, nýbrž v archu s deseti kusy, který vyjde na 230 korun. Na pobočce České pošty v Teplicích, jak Deníku potvrdily po poledni ženy na přepážkách, byl zájem poměrně velký. "Lidé je hodně kupovali. Někteří říkali, že jen tak jako zajímavost," hovořila jedna z obsluhujících žen. V prodeji budou známky i v dalších dnech. „Množství archů na pobočkách řešíme podle velikosti pošty,“ dodal mluvčí České pošty.

Zdroj: Hrad.cz

Při oficiálním zveřejnění známek na internetu byl oceňován netradiční design černobílé fotografie na barevném pozadí. Autorem vítězného návrhu se stal Petr Štěpán. Řada lidí si ale známky koupila, aniž by ocenila vzhled. Jako starší žena s taškou na kolečkách u jedné z teplických pošt. "Olizovala jsem Husáka, pak Havla, tak teď dopis ozdobím Pavlem. Beru, co je," smála se na poště seniorka. Poštovní známku s prezidentem bere jako spotřební zboží, nepovažuje to za žádný sběratelský unikátní kousek.

