A že se bylo v sobotu 25. září na co koukat v Novosedlicích na Teplicku, tomu věřte. Sraz motorkářů nejen z celého Ústeckého kraje, který místní fandové rychlých strojů uspořádali jako ukončení letošní sezóny, nabídl k pohledu splněné motorkářské sny různých značek.

„Po loňském koronavirovém omezení nám to konečně zase vyšlo. Strojů letos přijel rekordní počet. Ani jsme takovou účast nečekali,“ zmínil Pavel Mach z pořádajícího klubu New Sedlice Rebel's. V Hraniční ulici v Novosedlicích štosoval přijíždějící motorkáře jednoho vedle druhého. „Počítám, že ji jako parkoviště pro stroje zabereme celou,“ dodal.

Kdyby mohli, jezdili by celý rok. Nicméně v dešti nebo mrazu a sněhu to už ale není taková pohoda, jako na letních silnicích. Proto v těchto dnech pro motorkáře končí sezóna. V Novosedlicích to vzali ve velkém stylu. Pódium s kapelami, stany s občerstvením a nezbytná Spanilá jízda. Ta je zpestřením každého motorkářského srazu. Natočit v ulicích tu „novosedlickou“ trvalo od prvního motorkáře k poslednímu téměř čtyři minuty. Trasa vedla z Novosedlic přes Teplice, Modlany do ústeckého regionu na Chabařovice. Přes Přestanov, Krupku, Dubí a další města a obce Teplicka se celý vláček tvořící přibližně 200 motocyklů vrátil zpět do Novosedlic. Pěkný zážitek vidět burácející stroje na vlastní oči. Slunečné počasí společný rozlučkový výjezd ještě více umocnilo.

Jedním z účastníků akce v Novosedlicích byl „Rocky“ z Děčína. Přijel s naleštěnou Hondou. „Prodal jsem kvůli tomu auto. Už mě s ním nebavilo jezdit na výlety. Vyměnil jsem to za tuhle krásku,“ ukazoval na naleštěný motocykl. Za dva roky, co ho má, s ním už projel Českou republiku, podíval se do Polska a Rakouska. „Snažím se jezdit podle pravidel. Ale když to situace dovolí, tak za to vezmu, přiznávám. Přece jen to je rychlý stroj,“ usmál se.

Ne pokaždé mají ale motorkáři úsměv na tváři. Podobně jako řidičům osobních aut ani jim se nevyhýbají dopravní nehody. Při jedné takové přišel o nohu Aleš Eger. Před sedmi lety dostal na motorce smyk, v důsledku čehož vlétl přímo pod kola traktoru. „Hrůzný okamžik. Když si to člověk zpětně uvědomí, je rád, že žije. To je hlavní,“ vrací se ve vzpomínkách. Teď jako jednonohý 47letý motocyklista o svém zážitku preventivně vypráví na různých přednáškách.

Motorkáři o nehodách většinou nevyprávějí. Když někomu z nich chcete o takové situaci říci, odsekne vám: „Nemluvte o tom, nechci to slyšet.“ Řada lidí je označuje za piráty silnic. Oni se tak ale necítí a mnohdy naopak za hazardéry se životem označují řidiče za volanty dvoustopých dopravních prostředků.

V loňském roce zemřeli podle policejních statistik na silnicích v Ústeckém kraji tři motorkáři. Ani letos po polovině roku nesvítí v policejních tabulkách v kolonce motocyklistů nula. Poslední tragická se stala 2. září u Teplic. 30letá motocyklistka z Teplicka jela po silnici mezi dálnicí D8 a kruhovým objezdem Bystřany (ve směru od Ústí). Podle dosavadního šetření za nehodou bude nesprávný způsob jízdy, po smyku stroj i ona skončily vlevo v lanových ocelových svodidlech. Žena nehodu nepřežila.