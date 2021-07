S plánovanou výstavbou nové plavecké haly v Bílině by město chtělo zároveň "oživit" i okolní pozemky areálu bývalého termálního koupaliště. Shodli se na tom zastupitelé na červnovém jednání.

Ilustrační foto. | Foto: Profimedia

Práce by mohly proběhnout ve dvou etapách. Jako první by šla k zemi stávající plavecká hala, a na jejím místě vyrůst nová. Ve druhé etapě by v okolí haly vznikl prostor pro volnočasové vyžití.