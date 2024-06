V Bruselu bude nováčkem, v Teplicích chce ale zůstat a dál se chce věnovat i ragby. „Je to dobrý ventil, protože práce v politice je náročná po psychické stránce. Asi nejvíc z profesí, kterým jsem se dosud věnoval,“ říká v rozhovoru Jaroslav Bžoch.

Jak jste se cítil včera v noci bezprostředně po oznámení výsledků?

Spadl ze mě těžký balvan. Byl to skvělý pocit i kvůli celkovému výsledku hnutí, protože jsme vyhráli volby. Je to pro nás velký úspěch, všichni jsme měli radost. Vlna emocí u nás na štábu byla opravdu velká.

Kdy se chystáte do Bruselu?

Odlétám dnes večer. Zítra už máme první jednání ve frakci Obnova Evropy (skupina v EP sdružuje středová liberální politická uskupení, pozn. red.). Budeme řešit výbory a podobně. Nenecháváme to na poslední chvíli, jedeme tam rovnou makat.

Čemu se chcete v europarlamentu věnovat?

My si teď řekneme nějaké priority, výbory, jaké bychom chtěli, a uvidíme, jak se nám to podaří vyjednat. Já bych měl mířit do výboru LIBE, který má na starosti i vnitřní bezpečnost a migraci. Tomu jsem se věnoval i v českém parlamentu.

Jaký názor máte na migraci?

Nevymyká se tomu v hnutí ANO. Migraci beru jako největší výzvu a největší riziko pro vnitřní bezpečnost Evropské unie. Nedaří se nám ji kontrolovat. Bohužel migrační pakt tomu také nenahrává.

Plánujete se stěhovat do Bruselu?

Určitě zůstanu v Teplicích, do Bruselu budu jezdit na všechna potřebná jednání.

V Teplicích jste byl zastupitelem. Jak hodnotíte dosavadní působení ANO ve městě?

Po prvních volbách, do kterých jsme šli, jsme skončili v opozici. V těch posledních jsme porazili ODS a máme primátora. Věnujeme se sociální oblasti, která byla zanedbávána, včetně eliminování rizik bezdomovectví. Daří se nám i v oblasti bezpečnosti a sportu.

V politice není úplně obvyklé, že se někdo aktivně věnuje ragby, tak jako vy. Může vám to pomoct v europarlamentu a obecně v politice?

Ragby je velmi tvrdý sport. Možná dodá vnitřní a vnější odolnost. Pro mě je to ale hlavně dobrý ventil, protože práce v politice je náročná po psychické stránce. Asi nejvíc z profesí, kterým jsem se dosud věnoval.