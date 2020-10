/FOTO/ Duchcov si stěžuje na krátké nástupiště. Žádá nápravu. Správa železnic pochybení odmítá.

Rekonstrokce vlakového nástupiště v Duchcově. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Co je malý, to je hezký.“ „Tak lepší, že se tam nevejdou na délku než na šířku.“ Takto ironicky komentují někteří cestující modernizaci nástupiště v Duchcově. Stát totiž vybudoval ve městě Casanovy perón, který má „jen“ 120 metrů. Původní měl 254 metrů, některé soupravy se tak k nástupišti nevejdou. Láteří na to jak lidé, tak i město Duchcov, které poslalo na Správu železnic (SŽ) stížnost. Ta ale pochybení odmítá.