Regionální muzeum v Teplicích, Severočeská galerie v Litoměřicích a Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Tyto tři krajem zřizované instituce mají nové vedení, vybrala je Rada Ústeckého kraje. Do čela teplického muzea komise vybrala úřadujícího hejtmanova náměstka, člena rady kraje a starostu Krupky Zdeňka Matouše. Jeho účast ve výběrovém řízení je od začátku pod palbou kritiky, Matoušovi odpůrci ho podezírají ze zájmu získat trafiku bez odborných zkušeností.

Nové ředitele vybrala sedmičlenná komise složená se zástupců kraje a odborníků na konci července, nastoupit do funkcí by měli v případě Loun a Litoměřic už 1. září, Teplice počkají do 1. října. „Všichni kandidáti byli zvoleni jednohlasně a mají vazbu k našemu kraji. Očekávám od nich především vynikající manažerské schopnosti, které dokážou zajistit financování institucí,“ sdělil k výsledkům výběrového řízení hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Zvolení kritizuje i primátor Teplic

Nová ředitelka lounské galerie Kateřina Melenová vystřídá Alici Štefančíkovou, která galerii budovala třicet let. Ta je z výsledku výběrového řízení, do kterého se rovněž přihlásila, zklamaná. O výsledku se měla podle svých slov dozvědět až z médií. „Nebudu skrývat, že je to pro mě těžká situace. Nedrží mě tu žádná kariéra, ale vztah. Galerie je moje dítě a cítím odpovědnost za ni i za své spolupracovníky,“ řekla Deníku dosavadní ředitelka.

Zda odejde z galerie úplně, nebo zůstane na jiné pozici, komentovat zatím nechtěla. Má ale obavy z toho, jak se bude další směřování galerie vyvíjet. „Je mi hrozně líto, že ani jeden kandidát za mnou nepřišel, neseznámil se s chodem galerie, s personální strukturou ani sbírkami. A za tři týdny má nastoupit do funkce,“ podivila se. Do výběrového řízení se opětovně nepřihlásil pouze ředitel litoměřické galerie Jan Štíbr, kterého střídá Dana Veselská.

Obhájit svůj post chtěl v Teplicích Radek Spála. Komise nakonec vybrala Zdeňka Matouše (ČSSD). Podle hejtmana přesvědčil komisi především kvalitní koncepcí směřování muzea. „Z pěti kandidátů ji dodali jen dva,“ poznamenal hejtman. Matoušovu účast na výběrovém řízení ale od začátku provází vlna kritiky. Mnozí vidí ve funkci trafiku pro vedení kraje loajálního politika, který ve své funkci na podzim pravděpodobně skončí (do voleb jde za Lepší sever). S řízením kulturní instituce navíc nemá žádné zkušenosti. Zvolení Matouše zkritizoval i primátor Teplic Hynek Hanza.

„I když se to proslýchalo, stále jsem věřil ve zdravý rozum a snahu o budoucnost a kvalitu krajských institucí. Tohle už ale není ani snaha o odbornost a řádné vedení krajských institucí. Tohle je křišťálově čistá trafika,“ rozčílil se na sociálních sítích primátor Teplic Hynek Hanza (ODS). „Regionální muzeum v Teplicích, stejně jako občané Teplic, kraje i turisté, si zaslouží odborné vedení muzea. Minimálně vedení se zkušenostmi z oboru. Ale to tu evidentně také není,“ pokračoval.

Dodal také, že se může po volbách stát, že současní ředitelé mohou být opět odvoláni. „Kulturní instituce potřebují svou jistotu odborného vedení nehledě na to, kdo vede kraj a kdo zrovna potřebuje někam upíchnout,“ zdůraznil Hanza.

„Mám čisté svědomí“

Hejtmanství ale volbu obhajuje. „Já jsem seděl ve výběrové komisi a mám čisté svědomí. Komise se jednohlasně shodla, že se jedná o nejlepšího kandidáta,“ řekl náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Hejtman Bubeníček nesouhlasí, že by Matouš neměl k vedení muzea kompetence. „Má dvě vysoké školy, publikuje, přednáší na univerzitě. Jen proto, že někdo zastával politickou funkci, nemusí jít pracovat do technických služeb,“ stojí za jmenováním Matouše hlava kraje.

Kritika mě mrzí. Nechám však za sebe mluvit výsledky své práce, říká Zdeněk Matouš

Křeslo krupského starosty by mělo vystřídat křeslo ředitele teplického muzea. Kritizovaný konkurz vyhrál Zdeněk Matouš (ČSSD), avšak zda místo přijme, nechce předjímat.

Proč jste se přihlásil do výběrového řízení na ředitele?

Teplické muzeum je pro mě výzva. Snoubí se tu muzejnictví a výstavní činnost s edukačním prostorem a akademickou půdou. K tomu mám blízko. Sám publikuji a mám také malý úvazek na Karlově univerzitě, kde přednáším.

Hejtmanství zmínilo, že jste k přihlášce dodal dobrou koncepci směřování muzea. Jaké jsou vaše vize?

Chtěl bych se zaměřit především na podporu turistického ruchu a zvýšení návštěvnosti. Díky zápisu Krušnohoří do UNESCO a jednáním mám nějaké nabídky spolupráce, které by v této oblasti šly využít. Rád bych více propojil už zmiňované funkce muzea a akademickou sféru.

Přál byste si například nové expozice?

To by se vidělo časem. Napadá mě spolupráce s Lázněmi Teplice kvůli stálé expozici, která je v muzeu věnována lázeňství. Je už ale trochu zastaralá, pochází z roku 1888. V Krupce je pobočka regionálního muzea, která zůstává bohužel zavřená. To jsou možné směry. Ale uvidíme časem.

Vaši účast ve výběrovém řízení provází kritika. Někteří tvrdí, že je místo ředitele politickou trafikou.

Kritiku vnímám i bláboly na internetu, ale vyjadřovat se k tomu nechci. Nechal bych za sebe mluvit výsledky své práce. Za mého působení v Krupce se podařil zápis na seznam UNESCO, získali jsme pro obec tři sta milionů korun. To jsou přece úspěchy.

Proti vašemu vítězství se veřejně ohradil na sociálních sítích i primátor Teplic Hynek Hanza.

To mě překvapilo a mrzí mě to. S panem primátorem jsme měli vždycky korektní vztahy a mrzí mě to o to víc, že zrovna on může hodnotit moje dosavadní působení zblízka. Nicméně já si nechci s panem primátorem posílat vzkazy přes média, takže to komentovat více nebudu.

Nastoupit do funkce byste měl 1. září. Půjde skloubit funkce ředitele i starosty?

To nepůjde určitě. A předně bych chtěl upřesnit, že jsem se ještě ředitelem nestal. Musím tu funkci teprve přijmout.

A vy uvažujete, že ji nakonec nepřijmete?

Řekněme, že zvažuji různé možnosti, a musíme i na radnici všechno projednat.

Takže buď zůstanete jen starostou, nebo jen ředitelem muzea?

Já bych to zatím opravdu nechal na mě. Zvažuji nějaké možnosti, víc to rozebírat nebudu.

Zdeněk Matouš (1964) vystudoval VŠE v Praze a Univerzitu J. A. Komenského. Je starostou Krupky a náměstkem hejtmana ÚK.