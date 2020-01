Událost týdne: Před soudem stojí Litevci. V teplickém klenotnictví ukradli hodinky za 7 milionů korun. Organizátor

je na útěku. Lupičům hrozí až 15 let vězení.

Téma týdeníku: Dostatečný spánek je pro děti velmi důležitý, má vliv na jejich školní prospěch i imunitu. Děti školou povinné by měly chodit do postele tak, aby stihly naspat přibližně deset hodin. Uvítali by čtenáři Deníku, aby se začátek školy posunul až na devátou ráno? A která škola v našem regionu už dnes začíná dřív než v tradičních osm hodin?

Rozhovor: Před 13 lety otevřela v Teplicích jedinou biorestauraci. Na konci roku ale přišla Lucie Beyerová se smutnou zprávou: „Restauraci zavřu.“

Týdeník Směr

· 24 stran z okresu Teplice

· Vychází každé úterý jako součást Teplického deníku

· Přehledný kulturní servis + tipy redaktorů Deníku

· Fotostrana ze zajímavé akce v okrese

· Událost týdne, rubriky Lidé odvedle, Hasiči z okresu a strana Čtenáři píší

· Dvoustránkový rozhovor s místním zajímavým člověkem

· 4 strany okresního sportu, křížovka a zprávy z malých obcí

Máte pro redakci zajímavý námět či připomínku? Napište nám na adresu redakce.teplicky@denik.cz.