Už dnes vychází nejnovější číslo Týdeníku Směr. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

Vychází nový týdeník! | Foto: archiv

POZOR ZMĚNA: Vzhledem k mimořádné události vydáváme oproti původnímu plánu speciální číslo týdeníku Směr, který bude tentokrát zaměřen na Jaroslava Kuberu. Dlouholetý primátor Teplic náhle zemřel v pondělí 20. ledna. Jeho život si připomeneme na deseti stránkách týdeníku. Přečtete si řadu zajímavých událostí z jeho politických aktivit, ale také mimopolitického života. Věděli jste například, že hrál divadlo? Co v životě dokázal, co se mu nepovedlo, a co už ze svých přání nestihl. Nenechte si ujít mimořádně zařazené téma ve vašem týdeníku Směr, který vyjde v úterý 28. ledna, jako součást Deníku.