Wideman se narodil 21. června 1724 ve osadě Střelná, dnes součást města Košťany v okrese Teplice. Byl ve své době nejzaměstnanějším medailérem pro císařský dům. Letitý předseda teplické numismatické společnosti Vladimír Mjalovský v únoru letošního roku oslavil 85 let.

Antona Wideman. Poté, co odešel do důchodu s plným platem 1000 zlatých a přídavkem 300 zlatých, pracoval ještě pro mincovnu dále, ale již jenom příležitostně jako rytec mincí. Byl posledním významným medailérem tvořícím v rokokovém stylu. Petr Haimann uvádí jeho autorství 103 kusů medailí a to ještě nemusí být definitivní počet.

Kromě Widemana můžete mít medaili s podobiznou Vladimíra Mjalovského. Tento letitý předseda teplické numismatické společnosti v únoru letošního roku oslavil 85 let. Narodil se v Mělníku a po absolvování Střední průmyslové školy stavební nastoupil na umístěnku do Báňských projektů. Teplice si vybral proto, že už zde pracovala jeho starší sestra jako lékařka. Postupně si zvyšoval kvalifikaci a pracoval s kolegy na mnoha projektech nejen v Československu ale i v Polsku, Německu, Maďarsku a Indii.

Asi nejviditelnější je fotbalový stadion v Teplicích. S projekční činností skončil v 82 letech. Jeho celoživotní vášní je numismatika tedy věda, která se zabývá platebními prostředky. „V oddělení s námi pracovala vnučka prvního předsedy pobočky ČNS v Teplicích Jana Pěčka. Trvalo dva roky než v roce 1980 přinesla pozvánku do té elitní společnosti. V té době byl stop stav 5000 členů z důvodu nedostatku papíru na tisk Numismatických listů. V dnešní době úsměvná záležitost. Čekalo se až někdo umře nebo vystoupí, aby mohl být přijat další uchazeč. Musel jsem se snažit a dělat pohovory a zkoušky znalosti,“ popsal své sběratelské začátky Vladimír Mjalovský.

Řádným členem ČNS se stal v roce 1983. Od roku 2000 je předsedou pobočky ČNS v Teplicích, v současnosti rozšířené o bývalé pobočky Děčín a Ústí nad Labem. Z jeho iniciativy byly vydávány medaile rodáků z Teplicka Payera, Preisiga či Stingla.

A medaili má teď i sám Mjalovský. Nevrhl mu ji jeho přítel Michal Vitanovský a to k životnímu jubileu. Na averzu je nalevo radnice Mělníka a na pravici radnice v Teplicích. Na reverzu je kromě letopočtů drobná mince, follari, republiky Raguza - Dubrovník, oblíbeného mincovnictví jubilanta. Ražba je provedena v provedení stříbro, tombak a měď.