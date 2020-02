Předseda teplické pobočky numismatické společnosti obdržel ocenění. S kolegy uvažují o medaili věnované zesnulému předsedovi Senátu.

Numismatik Vladimír Mjalovský z Teplic získal ocenění. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Dvacet let vede pobočku České numismatické společnosti v Teplicích. Mince, známky a medaile jsou jeho vášní. Do osobní sbírky Vladimíra Mjalovského přibyl nedávno jeden docela raritní sběratelský kousek. A to medaile Za zásluhy o numismatiku. „Ocenění si vážím. V Praze nás takto bylo dekorováno 77 lidí, šlo o setkání přátel numismatiky z celé střední Evropy,“ připomněl Vladimír Mjalovský, kterému brzy bude 81 let.