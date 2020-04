Nekoná se ani tradiční velikonoční akce v oseckém klášteře. Divadelník Petr Stolař musí pro letošek změnit scénář svého tradičního kolednického putování po obcích. „Nemůžu vynechat, něco vymyslím. V nějaké podobě si i ty letošní Velikonoce určitě užijeme. Roušky máme připravené, kytary a další hudební nástroje naladěné,“ řekl Stolař, který každý rok se svou rodinou a kamarády obráží na Velikonoční pondělí domy na vesnicích v okrese a lidem zpívá v kostýmech písničky.

„Abych ale respektoval současná opatření, udělám monoprůvod. Pojedu sám v nazdobeném autě, koledy pustím z reproduktoru a kamarády budou představovat figuríny. Lidé nepůjdou za námi ven na ulici, ale mohou se na to koukat z oken, případně balkonu,“ má jasno divadelník.

Nouzový stav a karanténa zasáhly letos na jaře do života mnoha komunit. V případě Velikonoc zejména křesťanů, pro něž je tento týden nejdůležitější částí roku, kdy si připomínají smrt a vzkříšení Krista. Kvůli opatřením zavedeným státem proti šíření koronaviru se ale teď nemohou setkávat ve větších skupinách, a tedy ani na mších v kostele.

Bohoslužby ale běží v omezeném režimu. „Sloužíme obřady, ale bez přítomnosti lidí z farnosti,“ popsal teplický farář Radomír Kuchař. „I přes různá omezující opatření jsem v kontaktu s lidmi. Pokud někdo potřebuje, může mě kontaktovat. Při každém rozhovoru, většinou tedy telefonickém, se ptám, jak to ten člověk nese a jak se mu daří. Musím říct, že s nějakým zoufalstvím nebo zásadními problémy jsem se osobně zatím nesetkal,“ dodal.

Kostely ve správě jeho farnosti mají omezený režim. A jinak tomu nebude ani o nadcházejících Velikonocích. Bez lidí je kostel Božského Srdce Páně v Trnovanech. Stejně tak je v Teplicích uzavřený kostel sv. Alžběty v Šanově. Omezeně funguje kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí. Ten je otevřený každý den, věřící ale mohou pouze před mříže u vchodu, a to od 7 do 20 hodin. Na Velký pátek a Bílou sobotu se zde budou moci pomodlit.

„Letošní Velikonoce budou z našeho pohledu zcela mimořádné. Nechme je na sebe působit a přemýšlejme, co to s námi dělá. Třeba nově doceníme, co pro nás znamená setkávání lidí,“ vybídl farář Kuchař. Nevylučuje, že by po skončení současného krizového stavu mohlo do kostela chodit více lidí než doposud. „Třeba se řada lidí změní a najde nové myšlení o životě. Byl bych za to rád,“ uvedl.

Vir tradici nezlomí

Před začátkem letošního Svatého týdne se v dopise pro věřící z diecéze vyjádřil také litoměřický biskup Jan Baxant. „Mám pevnou jistotu, že křesťanské svátky Zmrtvýchvstání Páně, ať je slavíme jakkoli a kdekoli, jsou a zůstanou navždy vynikající možností utvrzovat pouta k Bohu a k lidem. Prosím, buďme si nadále blízcí a letos sice nezvykle, ale o to uvědoměleji se opírejme o Krista,“ vzkázal litoměřický biskup v dopise.

Na Teplicku se nebude konat ani velikonoční výstava, která se jinak koná v areálu oseckého kláštera a bývá spojená s dětskou dílnou, malováním vajíček a pletením pomlázky.