Na samotě u lesa. Skvělé místo. Lidem ale nevadí ani centrum města. Na Teplicku stoupá v důsledku zdražování cen ovoce a zeleniny zájem o vlastní zahrady. Za pronájem 400 metrů čtverečních oploceného pozemku s chatkou jsou lidé ochotni dávat majitelům přes léto třeba až pět tisíc korun měsíčně. Hlavně, že mají místo pro nafukovací bazén s vodou a trochu úrodné půdy pro vlastní výpěstky.

Svěží ovoce ke svačině, čerstvá zelenina do salátu k večeři, voňavé bylinky pro vaření. Takové představy se líbí Kristýně Milevské z Teplic. Má to ale háček. Bydlí v paneláku uprostřed sídliště, takže je odkázaná pouze na nabídky obchodů. „Představa vlastní zahrádky je pěkná. Nemám na to ale peníze. Občas zajdu za kamarádkou, která má chatku na Lišce pod Doubravkou, takže se mohu pokochat tím, co jí tam roste. Občas něco dostanu,“ řekla.

Pochutnat si na vlastní zelenině a ovoci by chtěla také Jaroslava Klapíková. „Bydlím v malém bytě v Bílině, kde na pěstování čehokoli nemám místo a nechci všechno jen nakupovat v obchodě. Navíc brzo půjdu do důchodu, takže bych chtěla někam chodit s vnoučaty,“ uvedla. Uvažuje proto o pronájmu menší zahrady. Sehnat ji ale nebude snadné. Zájem dlouhodobě převyšuje poptávku. „Nabídek volných zahrad je málo,“ potvrdila Radka Paulová z teplické Realitní kanceláře RE/MAX Destiny. „Loni jsem pronajala jednu, řešíme v této oblasti spíše prodeje než pouze pronájmy,“ dodala.

Lidé jsou ochotni dát za pronájmy záhonů a také kousku trávy na občasné posezení s kamarády tisíce korun.

„Hledáme zahrádku v Teplicích a okolí pro účely pěstování zeleniny a rekreace. Do 5 tisíc korun měsíčně. Nabídněte,“ zní jeden z lokálních inzerátů v internetu. Majitelé, kteří takové prostory mají, dobře vědí, že je mohou výhodně zpeněžit. Proto ceny za pronájmy neustále rostou.

Naopak cestou zlevňování se letos vydala komunitní zahrada při trnovanském Sokolu v Teplicích. „Kvůli koronaviru a zákazu shlukování nemohla zahrada plnit prakticky celé jaro svou komunitní funkci. Tedy setkávání u ohně, přednášky nebo brigády. Takže jsme cenu za pronájem záhonu snížili na 750 korun, pro seniory na 500 korun za sezonu,“ přiblížil koordinátor Sokolí zahrady Michal Dvořák s tím, že v ceně je zahrnuta i členská známka České obce sokolské.

Komunitní život, se k trnovanské Sokolovně začal vracet hned s prvním uvolňováním protiepidemických opatření. „Máme už za sebou opékání buřtů a ochutnávku koláče z rybízu, který nám na zahradě právě dozrál. Lidé na společnou zahradu chodí podle potřeby. Někdo zajde zkontrolovat a zalít záhon denně, jiní třeba jen jednou týdně, když je deštivé počasí. Nádherně se nám rozbujela bylinková spirála, takže si lidé chodí i pro rozmarýn nebo šalvěj k přípravě oběda,“ řekl Dvořák a dodal, že z 19 záhonů jsou ještě dva k dispozici.

Získat čerstvé ovoce a zeleninu mohou lidé na Teplicku také díky spolupráci se severočeskými farmáři. Trhy se konají jednou za 14 dnů například na náměstí u Galerie v centru Teplic. Farmáři své zboží nabízejí také v Bílině nebo u Olympie v Srbicích.

Mít vlastní zahradu ale znamená myslet také na prevenci před vykradením. Zloději kradou sekačky a další zahradní nářadí, popřípadě vařiče či televizory a rádia, které mohou snadno prodat v bazarech a získat tak snadno peníze. „Pokud to jde, je dobré mít chatku zabezpečenou proti vykradení. A cenné věci spíše odnášet s sebou domu,“ nabádá Daniel Vítek z teplické policie.