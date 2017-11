Objevte svůj styl. Proměny s Deníkem vám pomohou

Severní Čechy - Buďte nejen krásné, ale buďte především samy sebou.

Je to až neuvěřitelné, ale již sedmý ročník Proměn s Deníkem je opravdu tady. Kadeřnické profesionální Studio Jana Burdová bude společně s Deníky měnit 6 žen v období od listopadu 2017 do února 2018.

V této době se budou na stránkách Deníků pravidelně objevovat dámy, které našly odvahu a rozhodly se změnit svůj vzhled a styl. Svěří se do rukou profesionálů z týmu Jany Burdové.

První proměněnou uvidíte na stránkách Deníků už 2. prosince. Čtenáři budou mít možnost až do února vybírat, která proměna se podle nich nejvíce povedla.

Čtenářské hlasování o nejpovedenější proměnu začíná v prosinci a končí v únoru 2018. Na sedmý ročník se těší autorka projektu Jana Burdová. „Máme za sebou úžasných šest ročníků Proměn s Deníkem. Šest let práce a zkušeností tento projekt vybrousilo jako diamant.“

Jak se tento projekt postupně „proměnil“?

V prvních letech tohoto projektu jsem vnímala mnohem silněji vzhled ženy, tvar obličeje, postavu a to, jak se chová. Dávala jsem přednost jakési vizi, kterou jsem si o dané osobnosti představila. Měli jsme dojem, že krásu tvoříme. Z dnešního pohledu to shledávám poněkud naivním přístupem :). Postupně jsme pochopili, že každý člověk má půvab v sobě a že stačí ho jen objevit. Stáváme se více průvodci touto cestou, kterou se žena rozhodne podstoupit. Vnímáme, že to pro ni není jednoduché, na změnu vzhledu reaguje přirozeně její okolí, rodina i přátelé. Na celé proměně mám nejraději, že když se žena cítí být krásná, dává jí to obrovský zdroj energie. Doslova září štěstím a má ze sebe prostě radost. Takové momenty člověka mění nejvíce. Nezažíváme jich mnoho, přestože udělat si na sebe čas a věnovat si trochu pozornosti je pro každou bytost velmi důležité. Proměny jsou v podstatě určitý druh terapie. A nejde jen o to, jak dlouho si žena svou proměnu udrží. Do konce života už bude vědět, že krása a půvab je její součástí. Toto vědomí vyváží všechny chvíle, kdy se bude kritizovat za to, že není dokonalá matka, manželka, nebo nevím co ještě. Tohle většina z nás perfektně umí. Která z vás také hledá cestu z této situace, věřte, že nejste sama. Sedněte k počítači a přihlaste se. Moc se na vás těšíme.

Jak Proměna probíhá?

Když se na změnách shodneme, pokračují v práci kadeřníci z mého týmu. Nejdůležitější je super střih vlasů, který sedne k tváři a je vytvořen opravdu „na míru“ dané osobnosti. Dokonalý střih doplní šik barvou s odstínem, který rozzáří pleť i oči. Následuje nejpříjemnější část proměn, ošetření obličeje a zkoušky líčení a také foto-make-upu. Letos to bude již potřetí luxusní kosmetikou Giorgio Armani. Největší zábava začíná v den stylingu. Je to sen každé z nás, být celý jeden den obklopena úžasnými druhy krásného oblečení a zkoušet si ty nejlepší kousky. Spolupracujeme s módním domem Van Graaf. V tomto obchodním domě se nachází neuvěřitelných dvě stě značek od světové klasiky až po poslední trendy. Naštěstí naše stylistka Linda Radostová je celý den u toho a citlivě a trpělivě vybírá vhodné kousky. Pak už proměněnou dámu čeká profesionální fotograf Milan Stryja.

NOVÝ POHLED FOTOGRAFA

Milanovo motto je jednoduše „fotograf lidí“. Před Milanovým objektivem jen zřídka stojí profesionální modelky, většinou jsou to obyčejní lidé, kterým pomáhá utvářet krásné vzpomínky na celý život. Ať jsou to portréty, rodinné fotografie či svatby. Má zkušenosti z různých odvětví fotografie, které dle potřeby kombinuje a prolíná.

„Na focení se mi nejvíce líbí a vnitřně mě nabíjí pozitivní reakce lidí, když poprvé vidí svoje fotky,“ říká Milan Stryja.

Proč fotíte proměny?

Mimo jiné jsem na podobných projektech pracoval i v Anglii, ale fotit to nyní doma, je pro mne obrovská příležitost a výzva. Laťka je nastavena vysoko. Líbí se mi směr, kterým projekt „Proměny s Deníkem“ jde. Vím, že někdy je ohromě těžké se objektivně podívat sám na sebe a vidět se tak, jak nás vidí naši blízcí. Někdy je k tomu potřeba trochu pomoci, aby se člověk opravdu ujistil, jak je krásný. A být u této přeměny je pro mne obrovské potěšení. Mým cílem je vytvořit snímky, které zdaleka překonají všechna očekávání účastnic letošních Proměn.

Každá proměněná dáma se tak může těšit na set svých nejlepších fotografií. Proto neváhejte a napište na promeny7@denik.cz.

A připište své přání, v čem by vám změna vzhledu mohla pomoci. Těšíme se na vás a vaše příběhy. Uvažujete-li o změně svého vzhledu, prostě sedněte a napište nám. Nebo se pomozte rozhodnout někomu ze svého okolí, o kom víte, že by si přál zažít změnu svého stylu, jen nemá odvahu. Začínáme právě teď.

Pokud si chcete prohlédnout minulé Proměny nebo se chcete inspirovat, počkejte si na vydání Deníku 11. listopadu, kde najdete proměněné dámy z minulých ročníků. A abyste to neměli tak snadné, čeká na vás kvíz s překvapením.

Proměny s Deníkem a Studiem Jana Burdová čekají na vaše příběhy

Šest žen proměníme v průběhu tří měsíců v kadeřnickém a kosmetickém Studiu Jana Burdová.

Šesti dámám pomůžeme cítit se lépe, ozdravíme jim vlasy a pleť, oblékneme je do překrásných šatů módního domu Van Graaf. Domů si odnesou podzimní novinku od firmy Bio-Ionic fén, který nepoškozuje vlasy. Dále na ně čeká bestseller kosmetiky Redken – Cerafill a pleťová kosmetika Armani. V novém stylu je vyfotografuje profesionální fotograf Miloslav Stryja.

Soutěž Proměny s Deníkem začínají právě teď a může se do nich přihlásit každá žena, která by chtěla zažít něco mimořádného a záleží jí nejen na tom, jak vypadá, ale také na dlouhodobé kráse v podobě zdravých vlasů a pleti.

Do soutěže se můžete zapojit jednoduchou formou. Pošlete e-mail na adresu promeny7@denik.cz. Uveďte celé jméno, bydliště, přiložte fotografii postavy a obličeje a připište své míry a konfekční velikost. Napište nám krátce svůj příběh o tom, proč byste si proměnu přála. Nezapomeňte na své telefonní číslo. A už se můžete těšit na čtyři dny v rukou profesionálů plné péče o vás.

V průběhu Proměn můžete hlasovat o nejvíce povedenou proměnu na adrese promeny7@denik.cz – do předmětu e-mailu vložíte slovo „HLASOVÁNÍ“. Na konci roku pak vylosujeme jednoho z vás, který získá dárkový poukaz na Proměnu ve Studiu Jana Burdová a partnerů – Bio-Ionic, kosmetiky Redken a líčení Armani. Vítěze hlasování o nejvíce povedenou proměnu poté uvidíte na stránkách Deníku na začátku února 2016.

Která Proměněná dáma se bude nejvíce líbit čtenářům Deníku, získá hlavní cenu – poukaz na roční péči o své vlasy ve Studiu Jana Burdová.

CO NA KAŽDOU VYLOSOVANOU DÁMU ZE ŠESTICE SOUTĚŽÍCÍCH ČEKÁ?• Vlasová péče od nejlepšího kadeřnického týmu v republice ze Studia Jana Burdová

• Den stylu v módním domě Van Graaf

• Luxusní fén na vlasy Bio-Ionic v hodnotě 4500 korun

• Balíček vlasové kosmetiky Redken v hodnotě 3000 korun

• Dekorativní kosmetika Armani

• Fotografie od profesionálního fotografa Milana Stryji.

1 x HLAVNÍ CENA PRO VÍTĚZNOU PROMĚNUPoukaz na kadeřnické služby ve studiu Jana Burdová na jeden rok v hodnotě 30 tisíc korun

1 x LOSOVANÁ CENA PRO VÍTĚZKU ČTENÁŘSKÉHO HLASOVÁNÍ• Poukaz do kadeřnického a kosmetického Studia Jana Burdová – Změna stylu

• Luxusní styler – fén na vlasy od Bio-Ionic