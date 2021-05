Zpevnit podlahu, udělat nové omítky včetně hydroizolace a opravit zábradlí. Takové práce čekají dělníky při opravě radniční věže na Mírovém náměstí v Bílině. Rekonstrukci zahájila v těchto dnech společnost Naturtep, která vyhrála výběrové řízení. V létě by se na vyhlídku mohli podívat první návštěvníci.

Horní část radniční věže v Bílině, která slouží jako vyhlídka na město, je uzavřená už čtyři roky. V březnu 2017 na ni město zakázalo vstup kvůli bezpečnosti. Doporučil to statik, přestože bezprostředně nehrozilo zborcení. „Podle závěrů statického posudku, který si nechalo město Bílina vypracovat, je stav celé konstrukce ochozu nevyhovující a potřebuje obnovu,“ sdělil k tomu tehdy tajemník radnice Ladislav Kvěch.

„Ochoz je poškozen několika vadami a poruchami, které mají zásadní vliv na životnost dané části objektu. Staticky významné poruchy nebyly zjištěny, mechanická odolnost a stabilita posuzované části objektu - ochozu není v současnosti snížena. Nedojde-li však k odstranění uvedených vad a poruch může dojít ke snížení, případně ke ztrátě mechanické odolnosti a stability. Současné poruchy mají vliv také na bezpečnost - v místě průsaku dochází k odpadávání omítky," píše se v posudku.

Město proto hledalo firmu pro zjednání nápravy. Probíhající práce si vyžádají omezení pro chodce. „Upozorňujeme, že z důvodu stavby lešení bude omezen pohyb pěších na rohu ulic Břežánská a Želivského. Lešení bude zabezpečeno ochrannou sítí, přesto je nutné dbát opatrnosti při pohybu okolo stavby,“ informuje na svých stránkách město Bílina. Provoz dopravy práce neomezí, vyjma doby potřebné pro manipulaci s lešením.



Firmu, která práce na věži dokáže udělat, se podařilo najít až na třetí pokus. První výběrové řízení vyhrála společnost, která nakonec nedokázala zajistit závěsné lešení a od zakázky odstoupila. Loni v srpnu měla zahájit opravu další firma, ale z kapacitních důvodů nebyla schopná práce dokončit. Proto město zakázku vypsalo znovu. A vybralo dubskou společnost Naturtep. Podle starostky Zuzany Schwarz Bařtipánové by práce měly skončit do konce června letošního roku. Město za opravu zaplatí přibližně 700 tisíc korun.



Věž nikdy nebyla otevřená v takovém režimu, aby tam lidé mohli bez omezení. Je totiž součástí budovy radnice a vždy se tam dalo projít jen přes infocentrum po objednání. V těchto dnech zároveň probíhá oprava vstupu do hlavní budovy radnice z důvodu umístění nového označení, včetně pískovcových stěn v okolí vchodu do radnice.