Pět let od svého vzniku letos slavi Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Vlaky, lodě, autobusy, to vše dopravní podnik prezentuje. Výstavu k tomuto výročí můžete vidět v Nákupním centru Fontána v Teplicích.

Prezentace Dopravy Ústeckého kraje v Obchodním centru Fontána v Teplicích. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Prezentace různých dopravců lze zhlédnout v prvním patře centra a to až do konce srpna od 9 do 21 hodin. Vstup je zdarma. „Veřejná doprava je důležitou částí života občanů, kteří se denně dopravují do školy, zaměstnání, ale i za kulturou či rodinami. Každý rok se snažíme modernizovat vozový park nebo navyšovat spoje,“ říká k fungování DÚK náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.