Žáci prvního stupně se mohli v pondělí 25. května po koronavirové pauze vrátit zpět do škol. Pro obnovenou výuku platí ale řada omezení. Ve třídách musí sedět v lavicích méně dětí, než je obvyklé. Zvláštní režim platí na toaletách.

Samotné ráno ukázalo, že se děti do školy těšily. Do prvního zvonění zbývala ještě půlhodinka, přičemž v parčíku před školou Nové lázně v Teplicích se už začali objevovat první malí školáci. „Nemohli jsme dospat, je to, jako kdybychom šli do školy po prázdninách,“ shodli se dva chlapci, kteří seděli na lavičce v parkové aleji naproti vchodu do školní budovy.

Pro řadu rodičů přišla očekávaná úleva. Obnovení výuky ve školách uvítal například Karel Schön, otec druháka Vojtěcha. „Konečně se můžeme vrátit s paní na plný úvazek do práce. Museli jsme doma naše pracovní vytížení různě kombinovat, abychom se mohli synovi věnovat, když škola nefungovala,“ komentoval svoji situaci.

Žáci se do škol vrátili po více než dvouměsíční pauze, kterou zapříčinila celorepubliková virová pandemie. Někteří rodiče i nadále z preventivních důvodů nechají své děti doma. Volnější konec školního roku jim umožnilo ministerstvo školství, které žáky nutit k povinné docházce v důsledku zavedených hygienických opatření ve školách nebude.

Původně měl doma zůstat také Benedikt Svoboda. Nakonec se ale rodiče rozhodli opačně. „Protože by byl ze třídy jediný, kdo by nešel. Doma jsem ho chtěla nechat proto, že máme v rodině ještě další menší dítě, které je v rizikové skupině. Takže jsem nechtěla nic riskovat,“ sdělila maminka Petra.

V přesně určený čas si učitelé vyzvedávali předem nahlášené skupiny dětí přímo před školou. Rodiče do budov nesměli. Přesně tak to totiž nařizují ministerstvem školství nastavená pravidla do konce školního roku. Nebezpečí onemocnění je sice nyní menší, nicméně nevymizelo. Proto si kromě svačiny museli školáci přibalit do batohu dvě roušky.

Jednu na ústa pro skupinové přecházení dětí po chodbách, druhou jako náhradní. Nesmějí ani dělat skupinky. Po jednom by měli žáci chodit na toaletu. Platí ještě další omezení. A to nejen na základních školách, ale také středních či učilištích.

„Zavedená metodika přináší kolizní situace, kdy má škola zabránit shromažďování žáků například na WC, což je skoro úsměvné. Z mého pohledu jsou navíc diskriminováni žáci závěrečných ročníků vzhledem k úspěchu u maturit a závěrečných zkoušek, protože se nemohli dva měsíce řádně připravovat ve škole. V tomto smyslu je možné očekávat i žaloby,“ uvedl Zdeněk Pešek ze Střední školy obchodu a služeb Teplice.

S opětovným otevřením škol se uvolnily v pondělí ještě další zákazy. Začaly fungovat gastronomické provozy v nákupních centrech. Lidé mohou na hrady a zámky. K dispozici jsou autokempy na Teplicku, otevřená jsou už muzea. Zpět do veřejného života se může zapojit od pondělí také hvězdárna s planetáriem.

„Kapacita všech našich zařízení je s ohledem na hygienická opatření snížena, proto rezervujte místa na naše akce telefonicky či e-mailem a nezapomeňte si roušky. Toalety jsou z hygienických důvodů pro návštěvníky uzavřeny,“ píše hvězdárna na svých webových stránkách.

Fronta nedočkavých návštěvníků stála včera po obědě před vstupem do teplického Aquacentra. Plavecký areál otevřel své oba bazény, které ale oproti normálnímu provozu zůstávají odděleny. „Dětský svět i bazén pro plavce máme z kapacitních důvodů mimořádně jako samostatné provozy. Hygienická opatření nám bohužel znemožňují pustit i některé vodní atrakce. I přesto ale chceme mít pro návštěvníky otevřeno,“ sdělil ředitel Michael Paraska.

Rozvolňování zákazu bude v rámci okresu pokračovat pozvolna celý týden. V úterý 26. května se otevře botanická zahrada a třeba Galerie Zahradní dům v Teplicích otevře pro veřejnost ve středu 27. května v 18 hodin vernisáží předního českého grafika Vladimíra Suchánka.