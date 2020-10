Desetidílný seriál, který vzniká na základě skutečných případů z prostředí školství, natáčí podle scénářů Tomáše Feřteka a Matěje Podzimka režisérka Tereza Kopáčová ve spolupráci s Tomášem Mašínem. „Jednotlivé příběhy jsou spíš než seriálovými epizodami samostatnými filmy. Už proto, že se každý z nich odehrává v jiném autentickém prostředí,“ uvedla Kopáčová. „Snažíme se být autentičtí, jak to jen jde,“ dodal kreativní producent Michal Reitler.

V Teplicích vznikají scény do dílu, který bude vypovídat o příběhu arabských žáků a jejich problémech. Proto si také filmaři vybrali lokalitu šanovského parku. Pro kulisu najali do arabských kostýmů převlečený kompars a vytvořili pro natáčení okolo chodníků umělý nepořádek z odpadků. Právě chování arabských klientů lázní, zejména odpadky po jejich každodenních radovánkách až do nočních hodin, v minulých letech šanovský park nechvalně proslavily po celé republice.

Natáčecí dny mají filmaři naplánované na tento týden a ještě některé dny z příštího. Základní tábor má štáb v prostoru bývalých městských lázní. Pro natáčení v parku museli filmaři získat povolení od města. „Mají to v rámci řádného záboru,“ potvrdil náměstek primátora Jiří Štábl.

Podle Michala Reitlera se seriál zaměří nejen na šikanu mezi dětmi. Mezi kauzy Aleše Pelána, což je hlavní hrdina v podobě Lukáše Vaculíka, patří i vyšetřování vraždy vychovatelky, zastrašování učitele nebo sexuální obtěžování. „Protože se jednotlivé případy týkají různých částí země, natáčeli jsme je v Kladně, v Brně nebo Praze. Některé části vznikají v Teplicích,“ dodal kreativní producent.

Motivem pro scénáristy bylo to, že mezi rodiči, učiteli, studenty i žáky jsou každodenní nenápadní hrdinové, jejichž příběhy stojí za to vyzdvihnout. Který konkrétní případ z této mozaiky si filmaři zvolili pro Teplice, se dozvíme příští rok, kdy se seriál na obrazovkách objeví.