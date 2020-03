OBRAZEM: Hezké počasí vylákalo lidi na procházku do Zámecké zahrady

In-line bruslaři, cyklisté, chodci i běžci. Tak to v sobotu vypadalo v Zámecké zahradě v Teplicích. Stovky Tepličanů využily hezkého počasí a vyrazily do největšího parku v lázeňském městě. „Byla to příjemné procházka, dcera jezdila na kole. Sluneční paprsky hřály,“ svěřila se Jana z Teplic.

Hezké počasí vylákalo lidi na procházku do Zámecké zahrady | Foto: Deník / Zdeněk Traxler