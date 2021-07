Ponuré hřiště postupně zarůstá s okolím. Podobně jako sousední zámek, který je v soukromém sektoru. Pravdou je, že obec Ohníč jednou za čas nechá hřiště posekat, aby nezaniklo úplně.

Zdroj: DeníkPřitom v Křemýži se na fotbal chodilo. Fotbalové mače tu zažili už před válkou. Do oficiálních okresních soutěží se klub oficiálně zapojil až v první polovině 60. let. Krajskou soutěž si nikdy nezahrál, 50 let balancoval mezi okresním přeborem a IV. třídou.