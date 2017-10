OBRAZEM: Modelky, modelové, modely. V Olympii vládla móda

Teplice - Na mole přímo v obchodním centru byly k vidění společenské oděvy, večerní šaty i inspirativní spodní prádlo.

Jako příjemné zpestření sobotního odpoledne v OC Olympia posloužila série módních přehlídek pod vedením Lenky Taussigové. Jednotlivé modely, především z kolekcí na podzim / zimu oblékaly známé tváře třeba ze soutěží jako je Dívka roku, nebo Miss face. Dále se do role modelky opět vžila dnes již především zpěvačka a moderátorka Jitka Boho, která oblékla krásné večerní šaty. Na mole nemohlo chybět ani mužské zastoupení. Jedním z mnoha byl třeba Tomáš Martinka, nebo muž desetiletí Jakub Kauer.

Škála modelů byla opravdu široká, od zimních bund, přes společenské oděvy, prádlo až po večerní šaty. Podrobné informace o tom, co že vlastně mají modelky a modelové na sobě, podával moderátor Mirek Šimůnek, který provázel celou akcí i programem mezi jednotlivými přehlídkami, který obsahoval vystoupení mistrů světa ve skákání na trampolínách či jedno pěvecké vystoupení již zmíněné Jitky Boho.

„Já osobně nikdy nic z přehlídky nemám, protože pro mě je to jeden velký stres, dokud to všechno neskončí. Samozřejmě bez Lenky Vinické, která dělá choreografii té přehlídky bych to nezvládla… Nakonec po každé přehlídce zbývají ztráty a nálezy, jako vždy. Dnes se ztratil svetr jedné z modelek, ale ten se určitě najde někde v butiku. No a naopak mi tady zbyly jedny džíny, ale u těch už znám majitele," prozradila Lenka Taussigová.

Vilém Maruš