Tak to jsou oni. Jejich revírem jsou Teplice. Borci (a také borkyně), kteří se v sobotu 15. dubna zúčastnili pivního pochodu Alex Varfalvi Revival. Desátého ročníku tohoto teplického putování po výčepnách. Minimálně patnáct piv na zastávkách po trase od Řetenic až po Šanov II. Fotografie jsou z dopoledního startu v restauraci na Zámeckém nádraží v Teplicích. Proto jsou všichni ještě v kondici a natěšení. Poznáte tam na fotkách někoho z vašeho okolí, komu chutná pivo?

Pivní pochod Alex Varfalvi Revival v Teplicích, 10. ročník, sobota 15. dubna 2023 | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

A ještě opět připomínka, neb se to v Teplicích zaměňuje:

Varfalvi nebyl Popp. Neslučovat tyto dva pány dohromady.

Proč?

Určitě jste si už totiž všimli na toaletách v hospodách, nebo třeba jste nepřehlédli na pařezech a nebo telegrafních sloupech různé barevné nápisy označující Poppovu trasu. Pokud ji ale spojujete s pivními pochody okolo Varfalviho, pak se pletete. A pokud nechcete rozzuřit pořadatele akcí Alexe Varfalviho, pak se jich na to ani neptejte. Franz Popp byl teplický dirigent. Vězte, že za nápisy jsou divadelníci a konzervatoristi, kteří to vymysleli jako určitou pomstu dirigentovi téhož jména. Právě on lovil podle legendy v podobných zařízeních zájemce pro své rejdy. Ale rozhodně nemá nic společného se jménem Varfalvi.

A kdo byl tedy Alex Varfalvi? Vyhledávač v internetu vám toho o něm příliš neřekne. Pivní pochody jsou, jak před lety napsal ve svém článku Yarda Pichlík coby tehdejší prezident původní akce, vzpomínkou na muže z nádvorní party tehdejší teplické nemocnice. V první polovině minulého století také kostelníka v Maďarsku, ale rovněž bojovníka v bitvě u Voroněže. Dvacet předchozích ročníků původního Memoriálu A.V. a následujících deset ročníků Revival, jsou oslavou nepřekonatelného „notordy", zasloužilce, jenž dokázal do svých osmdesáti chlastat flašku borovičky denně, aniž by ho někdo viděl konzumovat něco méně tekutého. A pozor, to vše s normálními jaterními testy.