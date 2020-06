V pátek 26. června si ve většině škol šly děti pro závěrečné vysvědčení. Podívejte se, jak vypadalo páteční ráno před ZŠ Nové lázně v Teplicích.

Poslední školní den v Teplicích. | Foto: Deník / Petr Málek

Děti nastoupily na dva měsíce prázdnin. Do školy se vrací v září. Někteří učitelé s nimi pak ještě budou opakovat látku z letošní roku, kdy závěrečné měsíce omezila školní výuku koronavirová pandemie. Zatímco dlouhé roky byl samotný akt předávání vysvědčení slavnostním i symbolickým zakončením školního roku, kdy se sešla celá třída, případně se pořádala školní akademie, letos to je všechno jinak. Některé školy se rozhodly pro rozdávání vysvědčení před školami, aby děti nemusely do tříd. Zúčastnit se tak mohli i školáci, které rodiče v posledních týdnech do škol kvůli koronaviru neposílali.