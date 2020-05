Před holičstvím na Benešově náměstí stálo krátce po deváté hodině v řadě za sebou šest mužů. Někteří kouřili, jiní si četli noviny nebo pokukovali po okolí. Všichni měli jedno společné. Hlavy zarostlé hustými vlasy, až jim skoro nebyly vidět uši. „Čekal jsem na to jako na smilování. Potřebuju ostříhat, ať se můžu zase pořádně nadechnout,“ zlehčoval situaci jeden z čekajících. Kadeřnice měly plné ruce práce na celý den. Se štítem a rouškou přes obličej v rychle vydýchaném prostředí.

Vláda na pondělí 11. května oznámila další rozvolňování dříve nastavených opatření. Po dvou měsících se otevřely obchody s oblečením, fungovat začaly kadeřnické salóny a především mohly znova žít venkovní terasy u restaurací a cukráren. I když chladné počasí obchodníkům trochu zkomplikovalo první den otevření, pár natěšenců se přeci jen během pondělního dopoledne našlo. „Dostali jsme s kamarádem chuť na čínské jídlo a chceme si ho vychutnat venku u stolu,“ říkal na pěší zóně v Krupské ulici u jednoho z asijských provozovatelů restaurace Josef Djakov z Proboštova. Na stolku před sebou měl polévku, jejíž vůně se linula celou ulicí. Kolega sedící vedle něj vidličkou promíchával pokrm s rýží a masem. „Je to pohoda,“ pronesl.

Na sousední terase cukrárny si mezitím skupinka chlapů po dvouměsíční pauze vychutnávala svoji první dopolední kávu pod širým nebem. „Museli jsme to hned vyzkoušet. A je to dobrý,“ konstatoval Petr Karásek, když se svými kamarády zapózoval před redakčním objektivem. „Máme roušky, i když tady u stolu při konzumaci vlastně ani nemusíme. Nebo jak to je? Hlavně, že máme kávičku,“ smál se.

Oproti minulým dnům ožila nákupní centra. Ve Fontáně i Galerii v Teplicích mohly otevřít obchody s oblečením.

V jednom z obchodů vybírala mezi regály Monika Lukavská. „Musím si už koupit něco nového na sebe. Naposledy jsem nakupovala zimní věci. Potřebuji sukni, halenku a také boty. Kouknu na nějaké spodní prádlo a chtěla bych i plavky,“ vypočetla pohledná žena.

Největším tahákem pondělního dne v rámci rozvolňování opatření měly být znovuotevřené terasy. Kdo to ale nestihl dopoledne, měl po obědě smůlu. „Nemá cenu to otevírat. Podívejte se na to počasí. To se vláda tedy netrefila do dobrého data,“ lamentoval provozovatel restaurace v lázeňské části Teplic. Odpoledne propršelo, takže připravené nablýskané terasy restaurací zůstaly zatím bez života. „Počítám, že koncem týdne by to s tím počasím mohlo vyjít,“ zvedl hospodský hlavu vzhůru.

Od pondělí jsou otevřená také muzea, galerie a výstavní síně. Obnovit provoz by měla i divadla a kina a konat se mohou také koncerty. V prostorech ale bude smět být najednou nejvýše 100 osob. Otevřít smí také venkovní prostory zámků, hradů nebo skanzenů. Postupně jsou ve městech otevírány příspěvkové organizace.

V Teplicích provoz po pauze obnovily také mateřské školy.