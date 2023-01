Koupaliště sloužilo krupským občanům už od konce 19. století, v roce 1961 byla na jeho místě slavnostně otevřená nová a moderní plovárna. „Bylo mi 13 let, když se plovárna otvírala. Na slavnostním otevření jsem byla s maminkou a tatínkem. Pamatuji si, že přijel herec Jaroslav Mareš a především zpěvák Karel Gott. Nikdo z nás ho tehdy ale neznal; říkali jsme si, co nám to sem poslali za ušatého kluka," vzpomíná Anna Bílková, která bydlí právě v sidliští nad bývalou plovárnou.