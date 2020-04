Obří skladovací haly v přírodě u Malhostic mezi Teplicemi a Ústím jsou po roce opět ve hře. Přestože se k předloženým návrhům na proměnu zeleně v průmyslový areál už dvakrát vyjádřil negativně Ústecký kraj, teplická společnost PH Real svůj projekt znova přepracovala a nabízí ho veřejnosti nově k posouzení. Aktuální návrh visí na úřední desce hejtmanství i s úpravami, které požadoval nejen Ústecký kraj, ale také například blízké obce Rtyně a Modlany.

Vedení těchto obcí ale svůj původní negativní postoj ke stavbě jen tak nezmění. „Samozřejmě se s novým záměrem seznámíme. Náš názor to ale nezvrátí, taková stavba sem prostě nepatří. Takže k tomu opět připravíme konkrétní připomínky a pošleme je v termínu na kraj,“ zmínil v úterý starosta Rtyně nad Bílinou Jaroslava Liška. Obavy má především z nárůstu dopravy v dané lokalitě. „A to nemyslím pouze naložené kamiony, ale také osobní přepravu. Lidé tam budou muset jezdit do práce, a to přes naše obce,“ podotkl Liška.

Podle plánů má poblíž silnice I/63, která je přivaděčem k dálnici D8 od Teplic, vyrůst šest hal s rozlohou tří Václavských náměstí. Investor chce areál na zelené louce využívat pro skladování věcí a lehkou výrobu.

Poté, co Ústecký kraj loni v létě vrátil zadavateli dokumentaci k doplnění, ji společnost PH Real předělala. „Upřesnili jsme představy řešení celého záměru a rozšířili připojené studie. Vypořádali jsme se také s připomínkami dotčených institucí,“ zmínili autoři v úvodu nové dokumentace.

Podle dokumentace mají být některé haly menší a budou mít zelené střechy, aby více zapadly do celkového rázu krajiny. V dokumentaci je přímo zmíněno, že část střech bude kvůli tomu osázená zelení.

Kromě zmenšení propozic některých hal upravili autoři projektu také prostor pro parkování zaměstnanců. Určitých změn doznalo také dopravní řešení napojení na silnici mezi Teplicemi a Ústím. Areál budou členit zelené valy, které mají posloužit jako zastínování stavby v celkovém rázu krajiny.

Podobně jako Rtyně se k novému záměru hodlají vyjádřit znova také Modlanští. Tamní starosta Lukáš Bartoň dlouhodobě vidí jako prioritní problémy zejména dopravu a zásah komplexu do krajinného rázu.

K odpůrcům uvažované stavby patří i Adam Souček ze Strany zelených. Podle něj vyrostou na zelené louce akorát průmyslové pomníčky. „Aby to nedopadlo tak, že to zůstane prázdné. Takových hal je v regionu hodně a nájemci o ně nemají zájem,“ komentoval chystaný záměr.

Pro koho chce společnost PH Real haly postavit, nechce její zástupce Jan Benda prozradit. „Jsem vázán mlčenlivostí vůči klientovi,“ vzkázal už loni v létě, když mu Ústecký kraj vrátil záměr k úpravám.

Zadavatel dostal na přepracování tři roky. K úpravám potřebné dokumentace mu ale stačilo necelých 12 měsíců. Záměr je zveřejněný na úřední desce Ústeckého kraje, připomínky k procesu posouzení vlivu na životní prostředí přijímá krajský úřad do 27. května.