Termín pro sázení stromů 27. a 28. října, vždy od 8 do 14 hodin. S postupnou obnovou třešňového sadu na úpatí Doubravské hory začalo město Teplice už v roce 2020. Revitalizace celé plochy o rozloze skoro sedmi hektarů by měla být dokončena v několika etapách do roku 2030.