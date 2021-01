Nové hry, premiérové pohádky, čerstvé projekty. V hlavách amatérských herců v Ústeckém kraji se rodí mnoho plánů. Jenže… Už měsíce nemohou hrát ani zkoušet. Doufají, že se brzy zase s diváky setkají. Hned, jak to půjde, je chtějí ochotníci začít vítat zpět v hledištích.

Přilákat je mají hlavně novinky. Divadelní spolek Hraničář z Rumburku zastihlo loňské uzavření divadel těsně před premiérou. „Měli jsme před posledními zkouškami, bylo chvíli před uvedením. Hodně se těšíme, až divákům ukážeme novou hru Rok na vsi,” láká Miroslav Řebíček. Opět zkoušet začne soubor ihned, jak to bude možné. A nejen novinku, ale i další dvě chystaná představení.

Žatecký soubor Opera loni slavil úspěch na celostátní přehlídce s Přadlenami, ale líbí se i komornější představení Kurz sebedestrukce. „Máme pozvání z mnoha koutů republiky, vše se ale odložilo. Tak doufáme, že brzy budeme moci vyrazit, naše hry ukázat. Napsáno máme také volné pokračování Kurzu sebedestrukce, jmenuje se Večírek pro otrlé. Teď jen čekáme, až se budeme moci scházet a zkoušet a rádi bychom divákům nové představení co nejdříve ukázali,” prozrazuje Jaroslav Wagner.

Divadelní spolek Karel Čapek z Děčína začal před vynucenou pauzou zkoušet novou pohádku, také tam plánují pokračování příprav a rychlé uvedení novinky. Premiéru by v Děčíně brzy po znovuotevření měla mít také hra o Casanovovi. Činí se i v Kadani. „Jako překvapení pro diváky chceme, co nejdříve to bude možné, přichystat hru jednoho herce Vlnolam od Simona Stephense,” přibližuje Jan Losenický z kadaňského Divadla Navenek.

Divadlo V Pytli z Hrobu na Teplicku chce svým divákům co nejdříve zpřístupnit svůj zrekonstruovaný divadelní klub, vše je tam na otevření připravené. Také se chystá zbrusu nová zážitková expozice hlavně pro děti Život jako v pohádce. Divadlo V Pytli také stále v době, kdy sály musí být uzavřené, nabízí svým fanouškům on-line přenosy. „Máme pravidelnou talkshow Škvírkou z Hrobu. Tam si zvu zajímavé osobnosti nejen z kultury, ale mnoha dalších oborů. Jsou to hosté, kteří mě v životě oslovili, nějak mě ovlivnili, posunuli. Také dáváme na naše stránky pohádky a příběhy, které teď v době koronaviru pro naše diváky natáčíme,” uvádí principál Divadla V Pytli Petr Stolař.

A jak moc ochotníkům, pro které je divadlo velkým koníčkem a jednou z náplní života, hraní chybí? „Už je to dlouhé. Táhne se to, bohužel, několik měsíců. Chybí to hrozně,” svěřila se Petra Nedvědová z Divadelního spolku Karel Čapek z Děčína. „Otevření vyhlížíme toužebně. Chybí nám to moc, ten kontakt s divákem. Kultura chybí i divákům, snad už se brzy dočkáme zlepšení situace,” doplňuje Miroslav Řebíček ze spolku Hraničář.

„Chybí to tak, že jsme si řekli, že jak bude možné hrát pro publikum, hned začneme. A je nám úplně jedno, pro kolik lidí to bude,” dodává Jan Losenický z kadaňského Divadla Navenek.