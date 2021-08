Na Stínadla se po ukončení provozu velkokapacitního centra pro vakcinaci proti Covidu 19 konečně zase vrací sportovci. Podle mluvčího města Robina Röhricha dokonce v hojném počtu. „V rámci přípravného kempu využijí sportovní halu jak tepličtí basketbalisté, tak při společné přípravě juniorští hokejisté HC Kladno s místními HC Huskies. Naplno začnou trénovat i futsalisté Svarogu Teplice,“ řekl. V druhé polovině prázdnin se pak ve sportovní hale vystřídají i volejbaloví reprezentanti do 19 let, ústečtí a tepličtí krasobruslaři, hokejisté HC Letňany a HC Slovan Ústí nad Labem. „Poslední srpnový víkend zakončí na ledu Zimáku sérii tréninkových kempů hokejistů Kladna, Ústí nad Labem, Letňan a Teplic hokejový turnaj O pohár primátora města Teplice,“ zmínil Röhrich.

Jako očkovací centrum sloužila teplická sportovní hala 108 dnů. Za celou tu dobu, od dubna do července, zde zdravotníci podali přibližně 59 tisíc dávek očkovací látky, primárně Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech. „Během doby, kdy platila nařízení vlády proti šíření koronaviru, se nedalo dělat téměř nic, natož sportovat v uzavřených prostorech. Vytvořit ve SportAréně očkovací centrum vnímám jako správné rozhodnutí. Pevně doufám, že sportoviště teď už bude moci opět sloužit pouze k účelům, ke kterým bylo vybudováno.“, komentoval náměstek primátora Teplic Jiří Štábl.

To si myslí také ředitel sportovního centra Pavel Tetřev. „Přes počáteční skeptické názory některých občanů u nás centrum splnilo svoji funkci na výbornou. Návštěvníci byli spokojeni nejen s parkováním přímo u centra, ale i celkovou organizací. Rozhodnutí vedení města Teplice vytvořit zde očkovací centrum bylo správné a prospěšné pro všechny občany. Než koukat na prázdnou sportovní halu,“ vyjádřil se Pavel Tetřev.

Mezi posledními návštěvníky centra byla paní Miluška. „Myslela jsem, že budu muset jet do Ústí do toho centra v obchodním domě, jak se nemusí člověk registrovat. Nakonec mi to ale vyšlo ještě v Teplicích ve sportovní hale,“ uvedla. Podle informace z teplické radnice s ukončením provozu očkovacího centra přestala ke sportovní hale jezdit také speciální autobusová linka.

Očkování v Teplicích ale nekončí. Jen se přesunulo. Na očkování budou lidé chodit od pondělí 2. srpna do přízemí interního pavilonu „J“. Provozní doba se nemění, otevřeno bude – z důvodu snížení kapacity na 300 míst pouze pro registrované zájemce o očkování – ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin.