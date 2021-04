Nové centrum vyrostlo ve sportovní hale na Stínadlech a převzalo práci z nemocnice, kde do té doby očkovací místo fungovalo. V první den ve středu 14. dubna to bylo 200 seniorů, v těchto dnech se už dostávají na hranici 600 naočkovaných. Vše je odvislé na počtu vakcín, které mají v Teplicích k dispozici. Podle náměstka teplického primátora Jiřího Štábla je prognóza dobrá. „Brzy bychom se mohli dostat na avizovaných 800 dávek denně, vyloučeno není ani více,“ poznamenal.

Ve čtvrtek 22. dubna před polednem byla před vchodem fronta. Vstup osob do haly korigovali na základě pokynů zevnitř dobrovolní hasiči. Další várku do fronty po půl dvanácté přivezl z města mikrobus.

Teplice jako pomocnou službu pro seniory zajistily bezplatnou kyvadlovou dopravu. K hale totiž běžně nejezdí žádný spoj MHD. Bílý mikrobus doveze zájemce od hlavního nádraží přes Benešovo náměstí a Alejní ulici přímo ke sportovní hale, kde se očkuje. „Stává se, že je nabírám i po cestě okolo stadionu. Když vidím, že to jsou starší lidé a míří ke stadionu, tak je mi jasné, kam jdou,“ poznamenal řidič Jaroslav Sláma.



Naočkovaní lidé mohou jet stejným autobusem i zpět do centra Teplic. Náklady za dopravu uhradí město. Do mikrobusu se vejde až 25 lidí, po své trase se točí zhruba v půlhodinových intervalech od rána až do večera. „Po měsíci vyhodnotíme vytíženost a případnou další potřebu,“ poznamenal teplický náměstek Štábl.

Provoz očkovacího místa ve spolupráci s městem Teplice zajišťuje společnost Krajská zdravotní. Město poskytlo bezplatně sportovní halu. Náklady na provoz jdou za Krajskou zdravotní. Teplice částečně zajišťují pro chod centra, které funguje od pondělí do neděle, své administrativní pracovníky. „Půjdu obsluhovat infolinku. Kolega z botanické zahrady zase bude sedět na vstupní recepci,“ říkal ve čtvrtek Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury Teplice.



V Bílině očkují od pátku do neděle. Centrum funguje v tamní městské nemocnici. Podle jejího mluvčího Vojtěcha Nováka tam vakcínu dostane denně v průměru 1000 objednaných lidí. Hornická nemocnice s poliklinikou o aktuálních číslech informuje prostřednictvím facebookových stránek. Právě tam očkovací tým „zavěsil“ v tomto týdnu sdělení, že za pomyslnou závorou, která značí počet čekajících, je v Bílině 346 osob. Ty stále čekají na SMS, a to v pořadí: 1 zdravotník, 9 lidí nad 70 let, 15 lidí s chronickým onemocněním a 322 lidí v kategorii 65+.



Podobná centra jako v Teplicích zřídila Krajská zdravotní i v dalších okresních městech, kde má své nemocnice. Funguje třeba v Chomutově, Děčíně a nově od čtvrtka také v Mostě. Očkování provádí kromě těchto center v kraji někteří obvodní lékaři a také ostatní zdravotnické subjekty, jako například v Bílině Hornická nemocnice. První dávkou vakcíny bylo v celém v Ústeckém kraji naočkováno přibližně 120 tisíc lidí. Druhou dávku už dostala přibližně polovina z nich.