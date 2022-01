Informace Deníku poskytl náměstek primátora Teplic Jiří Štábl. Město Teplice se na provozu podílí společně s Krajskou zdravotní. Očkovací místo je v centru situováno na podlaží v úrovni Krupské ulice. Otevřené je vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin (nově z důvodu střídání personálu s polední pauzou od 12 do 12:.30).

Mělo by tu být minimálně do konce ledna, s ohledem na zájem lidí. „Centrum bez registrace jsme v Teplicích otevřeli, abychom zajistili zvýšení proočkovanosti obyvatelstva Ústeckého kraje, která je bezpodmínečně nutná pro uklidnění aktuální situace v souvislosti s koronavirem. Zároveň chceme ulevit pacientům i zdravotníkům v našich nemocnicích,“ zdůraznil ke smyslu takového centra, které v Teplicích rozšířilo služby stávajícího očkovacího centra v nemocnici, ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

Společně s Krajskou zdravotní se na projektu tzv. Walk-in centra podílí město Teplice. Druhý nejvyšší představitel města Jiří Štábl odpověděl Deníku na několik otázek spojených s jeho fungováním.

Jiří ŠtáblZdroj: Deník/Petr MálekKdy je v centru největší nával?

Největší fronta se tvoří ráno před otevřením a často bývá do 12. hodiny. Zájemci o očkování si ve „špičce“ musejí přibližně 40 minut počkat. Hodně lidí chodilo dosud také v době oběda, tedy mezi 12. a 13. hodinou.

O jakou vakcínu je největší zájem?

Nejvíce se v očkovacím centru nechávají lidé očkovat vakcínou Pfizer BioNTech.

Chodí spíše starší nebo mladší?

Zájemci jsou prakticky ze všech věkových kategorií. Převládají však lidé středního věku a senioři.

Která dávka je nejčastější? První, nebo druhá či třetí?

Nejčastěji je podávána vakcína Pfizer BioNTech, dále pak Moderna a nejméně je podávána Janssen. Nejčastěji je aplikována třetí, posilovací dávka.

Uvádějí lidé nějaké důvody, proč jdou právě sem, a ne do nemocnice?

Ten hlavní důvod, který uvádějí je, že očkovací centrum v OC Fontána funguje bez předchozí registrace v systému. Mohou se tak rozhodnout poměrně rychle a přijít v úterý nebo ve čtvrtek a nemusejí čekat, až na ně vyjde termín. Nicméně hovořil jsem s vedením nemocnice, že by se upravil i provoz v nemocnici a určitou část týdne by bylo možno dorazit bez registrace i do jejích prostor.