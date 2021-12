„Do žlutých kontejnerů na plasty je možné od prosince odkládat i konzervy a plechovky od nápojů. V třídírně odpadů je pak oddělí modernizovaná linka, která už najela na zkušební provoz,“ informoval mluvčí města Robin Röhrich.

Teplická pobočka společnosti Marius Pedersen totiž do své třídírny v Nákladní ulici pořídila magnetický separátor, který z plastů vybere plechovky. Po zaběhlém testovacím provozu má fungovat už normálně.

Jak to funguje? Nákladní auto přiveze do haly obsah ze žlutých kontejnerů, což je železo a plast. Vše se nahrne k třídicí lince, která to umí roztřídit. Kovové předměty separuje zvlášť magnetický pás. Včetně hliníkových plechovek od piva a jiných nápojů. Ty totiž mají kovové otvírací očko ve víčku, které v magnetickém poli zafunguje. Po pásech tak dál putuje kov a plast odděleně.

Zdroj: Youtube

Je to novinka, na kterou si musí Tepličané zvyknout. Kov mohou házet rovnou s plastem do žlutých kontejnerů. Pětadvacet speciálních šedivých popelnic na kovový odpad podle mluvčího Teplic Röhricha v ulicích města ale ještě zůstane. Lidé si tak zatím mohou vybrat, kam plechovky a konzervy vyhodí.

Odpad třídí v Teplicích celá řada domácností. Patří k nim například rodina Procházkových. „Třídíme i bioodpad. Plasty zvlášť a papír i sklo. Sice máme doma více nádob, než je klasický jeden koš, ale pomáháme tím přírodě,“ komentuje tatínek Miroslav.

Jiskří trolejbusy v Teplicích jako svářečky? Bát se netřeba

Do kontejnerů na kov nepatří plechovky od barev a dalších nebezpečných chemikálií. Ty je potřeba třídit zvlášť a odevzdávat ideálně ve sběrném dvoře, zejména pokud je v nich ještě zbytek původního obsahu. Totéž platí pro různé tlakové nádoby. Do kontejneru nepatří ani těžké kovy, jako jsou olovo nebo rtuť. Ani baterie a spotřebiče, ty mají vlastní třídicí místa, i když je možné je odevzdávat také ve sběrných dvorech.

A kam odpadový vytříděný kovový materiál putuje? Roztříděné druhy se následně svážejí přímo do hutí. Tam se čistí, míchají s dalšími surovinami, pokud je to potřeba, a nakonec taví ve vysokých pecích, odvážejí do továren a používají k nové výrobě. Od plechovek a víček až po karoserie aut či stavební materiál.