Starostům obcí Modlany a Rtyně se nelíbí pozitivní postoj kraje vůči plánované výstavbě skladovacího areálu na úrodných polích u Malhostic. Plánovaný logistický komplex totiž dostal od krajského úřadu souhlasné stanovisko v posouzení vlivu na životní prostředí. Vyplývá to z krajské úřední desky systému EIA, kde se rozhodnutí v těchto dnech objevilo. Podle něj investor může skladový komplex s přidruženou lehkou výrobou postavit, ale zároveň musí splnit dvě desítky podmínek. Mimo jiného vybudovat zemní valy, které mají při pohledu z dálky haly vizuálně zakrývat.

„Udivuje mě, že i přes řadu rozumných a adekvátních připomínek, pod které se podepsalo až 1400 lidí, je stanovisko k výstavbě kladné,“ sdělil starosta Modlan Lukáš Bartoň.

„Zvláště v době, kdy se potýkáme s velkým suchem. A tady se bude brát další půda,“ dodal. Strach má také z navýšení dopravy. „Z rozhodnutí vyplývá, že bude jen minimální vzhledem k současnému stavu. To si ale nemyslím. Jen přes naší obec už nyní projede denně 6 tisíc aut. Až budou stát nové haly, tak bude provoz rozhodně větší, a to nejen v osobní, ale i nákladní dopravě,“ připomněl. Proti halám hodlá jako představitel obce v okolí stavby bojovat dál. „Zvážíme další právní možnosti,“ poznamenal.

Rozhořčený ze závěrů EIA je také starosta sousední Rtyně nad Bílinou. Haly budou stát prakticky za humny obce. „Proti rozhodnutí úřadu už není žádné odvolání, ale budeme se bránit dál. Čeká nás územní a stavební řízení,“ naznačil další možnosti pro vyjádření odporu Jaroslav Liška. „Takovýto areál se do zdejší přírody prostě nehodí,“ dodal.

Plány na výstavbu vzbudily nevoli také u ochránců přírody. Jejich negativní postoj trvá i poté, co kraj dal průmyslovému areálu zelenou. „Vnímám to jako velmi nešťastné rozhodnutí. Nerozumím tomu, jak s tím může někdo souhlasit, když to evidentně naruší krajinný ráz a prohloubí sucho,“ uvedl předseda místní Strany zelených Adam Souček.

Zadavatelská společnost PH Real se brání tím, že do svých plánů zapracovala už všechny předchozí výtky, které se proti záměru objevily. Teď jim krajský úřad společně s kulatým schvalovacím razítkem nastavil další dvě desítky podmínek, které musí investor v případě realizace stavby dodržet. Například vybudovat zemní valy, které mají zmírnit vliv na krajinný ráz.

Zástupce PH Real se Deníku nepodařilo během úterý zastihnout. Pro MF Dnes se Jan Benda jako člen představenstva vyjádřil v tom smyslu, že přestože mají souhlasné stanovisko kraje, nepovažuje to za úspěch. „Tolik podmínek, co nám k tomu dali, v podobných areálech v Česku nikdy stanoveno nebylo. Zvážíme, jestli jsou právní možnosti se proti tomu bránit,“ uvedl v listu.

Nové haly u Malhostic mají vyrůst v blízkosti dálničního přivaděče z Bystřan do Řehlovic. Podle dostupných plánů tu investor počítá s areálem o rozloze 110 tisíc metrů čtverečních. Už před časem se negativně k celému záměru vyjádřil také nejznámější severočeský soukromý zemědělec a lesník Daniel Pitek. „Jedním z důvodů, proč v posledních letech přicházíme o vodu, je nejen špatné hospodaření v zemědělské krajině, ale i úbytek orné půdy, kdy se zastavují právě velké přírodní plochy,“ varoval.