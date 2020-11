Na parkovišti v Proseticích stálo přes léto zrezivělé osobní auto. Všechny pneumatiky vypuštěné. Uvnitř sklopené sedačky, na kterých se válelo různé oblečení. Přes rozbité zadní okno byla přetažená stará provlhlá deka. V těsné blízkosti vozu zapáchala marihuana.

Nepojízdný renault byl přechodným domovem jednoho z teplických narkomanů. Před pár dny zmizel. Podobných aut po Teplicích ovšem stojí celá řada. Jedno takové obýval také Michal Č. Přes den v něm spal, v noci se potuloval po ulicích. „Vídala jsem ho tu u našeho domu často. Chodil po chodníku, zpíval, povídal si sám se sebou a nahlas se smál. Nemohli jsme spát. Bylo evidentní, že byl pod vlivem drog,“ popsala situaci místní obyvatelka Růžena Klapavá. Společně s dalšími se obrátila na policii, aby to řešila.

25letý Michal přespával v modrém seatu v Rovné ulici. Auto zprvu registrační značky mělo. Někdo časem rozbil zadní okna. Pak zmizely i SPZ. Případ řešila městská policie. „Ano, o tomto muži jsme měli od lidí poznatky, že tam přespával. Jak jsme zjistili, bylo to ale se souhlasem majitelů vozu, kteří žijí v Anglii. Takže nešlo o vloupání. O autě jsme věděli, poukazovali jsme na něj opakovaně na městě Teplice, které je vlastníkem komunikace,“ uvedl ředitel teplické městské policie Michal Chrdle. Auto po čase zmizelo. Mladý muž se přestěhoval o kousek dál. Na sousedním parkovišti si našel další opuštěné auto. I to ale už ke spokojenosti lidí v okolí nakonec zmizelo.

Podle ředitele městské policie stojí v Teplicích devět desítek aut, které mají propadlou technickou kontrolu. Strážníci na ně poukazují. Jejich likvidace je ale složitá. „Je to běh na dlouhou trať. Některá oznamujeme i vícekrát,“ zmínil Chrdle.

To je případ i červené dodávky, která stojí od léta v Trnovanech. Bez technické kontroly je už 17 let. Majitelem je ruská společnost, která má adresu na Nové Vsi. „Byli jsme tam zvonit na majitele, aby si auto zlikvidoval. Na dané adrese se nikdo takový podle sousedů nevyskytuje už pět let. Odstěhovali se neznámo kam,“ řekl k tomuto konkrétnímu případu Chrdle. Strážníci auto na základě poznatků lidí z okolí nyní sledují přes kamery, neboť tam byl přes léto zaznamenán pohyb nepřizpůsobivých lidí. Panuje podezření, že odstavená dodávka slouží také jako prodejna drog. „V posledních 14 dnech na ni máme namířenou kameru. Snažíme se tam někoho zastihnout. Ale zatím bez úspěchu,“ podotkl šéf strážníků.

Města mají v letošním roce novou páku na takto odstavená vozidla, která hyzdí ulice. Na jaře začala platit novela zákona, která za vrak prohlásila každé auto odstavené na ulici, které nemá víc než půl roku platnou "technickou". Podle informací z teplického magistrátu ale nejde takový vůz odstranit ze dne na den. I tak jich z ulic města už zmizely desítky.

Snazší možnost odvézt a zlikvidovat vozidlo, ke kterému se jeho majitel nehlásí, má uvolnit parkovací místa, kterých je ve velkých městech nedostatek. Výrazně rychlejšího odstranění vraků se i ale přes letošní změnu zákona zatím dosáhnout nepodařilo. Majitel, kterého se snaží kontaktovat vlastník komunikace, na to má to 2 měsíce. Pokud se majitel nedohledá, musí se upozornění vylepit na auto a na úřední desku příslušného města. Pak se čeká další 2 měsíce. Pokud nedojde k nápravě, pak lze toto vozidlo odtáhnout.

Přespávání v odstavených polorozpadlých autech je fenomén Teplic. Okolní okresní města se s tím v nikterak velkém počtu nesetkala. Odtahy probíhají i tam. „V Ústí odtahování platí ústecký odbor dopravy a majetku z městské pokladny," uvedla mluvčí Ústí Romana Macová. Náklady na odstranění přitom mohou vystoupat až na několik desítek tisíc korun. „Prokazatelné náklady budou účtovány souhrnně, a to buď přímou platbou provozovatelem vozidla, a to i soudní cestou, nebo stržením z výnosu při nucené dražbě,“ varoval ústecký primátor Petr Nedvědický. Cena tak bude obsahovat kromě odtahu nepojízdného auta na parkoviště a parkovného, které činí padesát korun na den, ještě znalecký posudek ke stanovení skutečné ceny k dražbě, dražební úkony a nutnou administrativu.

V Děčíně, kde za uplynulý rok z ulic odstranili přes sto autovraků, se ale tomuto právnímu kolotoči chtějí vyhnout. „My dohledáme vlastníka vozidla a chceme po nich, aby si je odstranili sami. To se nám většinou daří. Někdy i pomoc nabízíme. Například zůstal řidič po autonehodě na vozíku, tak jsme mu tu službu odtažení poskytli. Dohledáváme i vlastníky aut po lidech, kteří zemřeli a tak dále,“ poznamenal Václav Němeček z děčínské městské policie.

Sám se domnívá, že zákon toho vlastně nic nezměnil. Čekací lhůty a administrativní úkony zůstaly stejné a zaberou víc než dva měsíce. Stejně tak žehrá na těžkou vymahatelnost prostředků, které by město utratilo za likvidaci nepojízdných automobilů, na nutnost odstavné plochy a další.

Podle tajemníka litoměřické radnice Milana Čigáše novela měla určitou preventivní funkci, neboť si vlastníci uvědomili, že by auto mohlo velmi rychle zmizet a následovalo by vymáhání vysoké částky za náklady. Samo město prý odtáhlo asi desítku nepojízdných aut.

„S vlastníky se komunikovalo dobře, v podstatě jsme postupovali jako v případě odtažení během čištění ulic. Nicméně nám tu stojí dvacet vraků, jejichž majitele jsme obeslali, a pokud nebudou reagovat, podnikneme příslušné právní kroky,“ řekl Čigáš.

Své radikální řešení nabídla ve facebookové skupině Teplice paní Anna: „V Bílině se takoví lidé scházeli a hromadili v jednom autě bez SPZ déle stojícím na parkovišti. Neustále volána městská policie. Lidé v autě rušili noční klid. Načež tam jednou v noci naběhli chlapi v rouškách, a prostě tomu autu vymlátili přední a boční skla. Asi naštvaní sousedé z domu. A je klid. Vrak sice stojí dál, ale bez obyvatelů. A teď už jen čekat na vypršení všech náležitostí ohledně setrvání teď už zcela legálního vraku a bude odtažen.“