S černým bavorákem přijel do Čech muž z Německa. V Krupce chtěl vykrást dům. Vyrušil ho ale majitel. „Dotyčný potom ujel s autem pryč. V Teplicích ho na tomto místě v noci ze soboty na neděli zadržela hlídka policie,“ nastínila první část do mozaiky celého zajímavého příběhu mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Auto nejprve na žádost policie dostalo „botičku“, aby se s ním po dobu vyšetřování nemohlo manipulovat a zůstalo na stejném místě, případně s ním někdo neodjel. „Tu jsme ale po pár dnech opět na žádost policie sundali,“ řekl ve středu dopoledne ředitel Městské policie Teplice Michal Chrdle. Případný odtah není v této konkrétní situaci v naší kompetenci,“ podotkl.

Mezitím Policie ČR řešila případ podezřelého zloděje. „Z domu v Krupce, kam vlezl, nic neukradl,“ konstatovala mluvčí Gazdošová. Bylo mu ve zkráceném řízení sděleno podezření z přečinu porušování domovní svobody. Propuštěný byl na svobodu.

Černý bavorák s německou SPZ ale na místě zůstal i po propuštění dotyčného muže. Deník tam auto zaznamenal ve středu 5. října v poledne. Ze zadní strany byl označený dopravními značkami. Překážkou provozu zůstával dál. Majitel se k němu nehlásí. Policie teď ve spolupráci s provozovatelem silnice, kterým je ŘSD, řeší další postup. Musí se dohodnout, v čí kompetenci bude případný odtah. Kam se auto dá a kdo to všechno zaplatí. Vyjádření ŘSD zjišťujeme.

Cíl pro jiné zloděje

Bývalý dopravní expert ze severočeského BESIPu Jan Pechout už před časem v podobných situacích upozorňoval, že jakákoliv překážka zasahující do silnice je nebezpečná. „Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu. Někdo ji může snadno přehlédnout a neštěstí je na světě. Mnohdy i zbytečně. Odstranění takových překážek by mělo být co nejrychlejší,“ říkal odborník přes dopravu v jednom z rozhovorů pro Deník na téma bezpečnosti na silnici.

Odstaveného auta si kromě řidičů všímají i kolemjdoucí. Jako třeba dvojice mladíků Lukáš s Romanem. „Když tam byla botička, mohlo to vypadat, že tu někdo zaparkoval a šel na kafe na vedlejší pumpu,“ zmínil Lukáš. „Ale stojí fakt blbě. Jsem zvědavý, kdy to do něj někdo napálí,“ okomentoval druhý z dvojice chlapců procházejících okolo odstaveného auta po chodníku.

Pikantností na celém příběhu je, že auto je po střechu naložené zavazadly. Ty podle policie nepochází z žádné trestné činnosti. Otázkou zůstává, jak dlouho kufry a další věci v autě vydrží. Stojí přeci jen v exponované lokalitě, kde je vysoká kriminalita.

(Po uzávěrce: Ve čtvrtek 6. 10. po poledni auto zmizelo. Aktuální informace doplníme v novém článku)