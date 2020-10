Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl odvolání autora nenávistného komentáře Vítězslava Kroupy pod fotkou prvňáků z teplické základní školy a potvrdil mu tak podmíněný trest od teplického soudu.

Tato fotografie prvňáčků z prosetické školy vyvolala řadu nenávistných komentářů na sociálních sítích. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Potvrdila to mluvčí krajského soudu Veronika Suchoňová. Muž měl podle obžaloby v roce 2017 na Facebooku komentovat fotografii třídy, do které chodily romské a arabské děti slovy: „Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej, že tě to nenapadlo.“