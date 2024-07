Martin Vokurka dnes 11:13

Když někdo dostane k významnému jubileu nebo k Vánocům pěkný dárek od svého zaměstnavatele či obchodního partnera, tak ho to určitě potěší. Když je ten dárek z místního regionu, tak je to navíc prospěšné i pro výrobce. Okresní hospodářská komora v Mostě nyní usiluje o to, aby se vzájemně výhodné „dárkové propojení“ stalo samozřejmostí pro okresy Most, Teplice, Chomutov a Louny, a posílilo tak místní ekonomiku i společenskou odpovědnost firem v Ústeckém kraji.