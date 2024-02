Rekonstrukce Hadích lázní v Teplicích, které jsou kulturní památkou, zůstává nejistá kvůli rozdílu v ceně mezi městem a majitelem objektu. Soukromá developerská společnost Jaroslava Třešňáka, která je majitelem bývalých lázní, plánovala přestavbu na léčebnu pro děti, ale narazila na odpor památkářů. Ústavní soud navíc před lety potvrdil status kulturní památky. Takže demolice není možná. Objekt nadále chátrá. Panuje ale obecný zájem to co nejdříve vyřešit.

Hadí lázně v Teplicích patří k nejstarším a nejvýznamnějším památkám města. Avšak nyní jsou v dezolátním stavu. Majitel objektu, developer a teplický podnikatel Jaroslav Třešňák, za něj požaduje 18 milionů korun, což je téměř třikrát více než odhadovaná hodnota budovy podle posudku, který si nechalo zpracovat město.

Přitom město Teplice by rádo zachránilo tuto historickou stavbu, která byla v roce 1958 prohlášena kulturní památkou. Ale už několik let naráží na neústupnost majitele. Zástupci radnice si už před časem nechali zpracovat svůj znalecký posudek, ze kterého vyplývá, že budova má hodnotu zhruba 6,8 milionu korun. A o této ceně bylo zastupitelstvo také ochotné jednat. Majitel ale chce za objekt v současném stavu mnohem více.

Primátor Teplic Jiří Štábl vnímá osud bývalé budovy lázní stojící v historickém Šanově jako nedořešený letitý problém. Je ale připraven to řešit dál. „Jednali jsme už několikrát se současným majitelem objektu, ale chtěl za něj násobně vyšší cenu,“ zmínil vloni primátor Štábl s tím, že vyloučený není ani nějaký kompromis, aby chátrající lázně doznaly konečně obnovy. „Je to věcí dohod,“ řekl v minulém roce. Od té doby se nic nového ke zveřejnění novinek ke stavbě neudálo.

Lidé procházející parkem tak mohou jen pozorovat, jak objekt chátrá.

Budova Hadích lázní byla postavena v roce 1796 na místě, kde byla prohlubeň s teplou vodou. Uvádí se, že díky vlažné vodě se tam stahovali obojživelníci a hadi. Proto se místu začalo říkat Hadí pramen a následně Hadí lázně. Do současné podoby byly lázně přestavěny mezi lety 1838 až 1839. Budova je od roku 1958 památkově chráněná.

„Je to škoda, byla to taková pěkná budova, která tak nějak do parku zapadla. Nyní to je jako pěst na oko. Vše z toho domu padá, nechci ani vidět, jak to asi vypadá uvnitř,“ uvedl při procházce v šanovském parku Miloš Novotný, který bydlí v Teplicích kousek od Šanova I.Jaroslav Třešňák se pokoušel přestavět Hadí lázně na lázeňskou léčebnu pro děti s pohybovými poruchami, ale jeho plány opakovaně zamítli památkáři. Podle nich by chystané změny znamenaly zničení původního charakteru budovy.

V roce 2019 se dokonce podařilo bývalému ministru kultury Antonínu Staňkovi z ČSSD odebrat Hadím lázním na chvíli status kulturní památky, ale tento krok byl později zrušen jeho nástupcem Lubomírem Zaorálkem z ČSSD a potvrzen Ústavním soudem. Hadí lázně tak zůstávají kulturní památkou, jejich budoucnost je stále nejasná.

Byl to ale také Jaroslav Třešňák, který koupil další letité ohyzdné místo v Teplicích. Ruinu v Mlýnské ulici v Teplicích. Nechal ji hned zdemolovat, aby už v lázeňském městě po řadu let chátrání nebyla postrachem. Místo připravil pro další případnou výstavbu.

Objekty se mění

K ošklivým už v lázeňském městě nepatří od letošního roku budova teplického nádraží. Památková stavba vlakového nádraží má opravenou fasádu, novou střechu a také okna. I tato stavba v Teplicích řadu let chátrala, než se její záchranu podařilo protlačit k realizaci do investičních plánů Správy železnic, která je novým majitelem.

Rekonstrukce vnějších částí budov podléhala přísnému dohledu památkářů, kteří požadovali budovu prakticky zrestaurovat do původní podoby. Rekonstrukce nádražní budovy ve stanici Teplice v Čechách dokonce získala cenu Železniční stavba roku 2023. A to v kategorii Rekonstrukce historických staveb. Cenu v začátku letošního roku převzali zástupci společnosti Chládek & Tintěra, která dostala od Správy železnic modernizaci nádražní budovy na starosti. Oceněná fáze rekonstrukce zahrnovala opravu vnějších částí objektu, včetně střechy, fasády, oken a dveří. A také rekonstrukci prvního nástupiště. Následovat by měla další fáze, využití vnitřních prostor.

Zámek Křemýž se nachází v Křemýži, což je součást Ohníčska.Zdroj: Deník/Petr Málek

Na Teplicku je stále několik „pomníčků“ z minulosti. Patří k nim například také zámek v Křemýži. Až do roku 1996 sloužil jako léčebna dlouhodobě nemocných. V roce 2003 ho stát opravil, ale to bylo tak všechno. Chybělo, kdo by se o něj staral. Obec na provoz rozlehlého areálu neměla peníze. Nakonec ho stát v roce 2005 prodal do soukromí. Od té doby zarůstá a hnije. Ani přilehlý park nikdo příliš neudržuje. Na vstupních vratech kroky turistů zastaví cedule s nápisem „zákaz vstupu“.

Křemýž je zapsán jako barokní zámek. Původně ho tvořila jednopatrová budova s válcovitým rizalitem neseným přízemními sloupy. Ve vrcholové části se rozšiřoval do cibulovité věže s lucernou. Do současnosti dochovaný zámek je po přestavbách v minulosti dvoupatrový. Na jihovýchodní křídlo navazuje obytný dům se zjednodušenou podobou zámeckých fasád. K zámku patřila také zimní zahrada a barokní jízdárna.