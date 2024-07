Petr Málek dnes 18:00

Chcete zažít atmosféru olympijských her v Paříži a fandit našim olympionikům? Vyzkoušet si sporty, které budou na olympiádě k vidění nebo přenocovat v olympijském kempu? Máte tu možnost. A prakticky za humny. Od 25. července do 11. srpna v Mostě. Právě toto město dostálo letos svému názvu a vytvořilo propojení do Francie. Most do Paříže.