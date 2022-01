Je to jen otázka času, odpovídali těsně před Vánocemi odborníci na otázky, kdy se v regionu objeví nová nakažlivější varianta covidu – 19, která straší celý svět. Sami ale asi netušili, jak rychle ten čas nastane. Omikron dorazil do Ústeckého kraje hned mezi svátky a velmi rychle se šíří.

„Nová mutace se u nás objevila mezi svátky. Část případů má souvislost s cestováním, nakažení cestovali po evropských zemích, přijeli z Velké Británie či Francie. Máme tady ale bohužel už také komunitní šíření,“ potvrdila informace Deníku krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Vůbec první případ v Ústeckém kraji se objevil u ženy z Lounska. Aktuálně evidují hygienici dvě desítky nakažených variantou omikron. Nová mutace se ukázala ve všech okresech regionu. „Nejvíce nakažených touto variantou máme zatím na Litoměřicku, na Děčínsku, Lounsku a Ústecku, kde se začala nová mutace šířit už také komunitně v jedné z vyloučených lokalit,“ popsala Šimůnková. Podle informací Deníku jde o ústecký Mojžíř.

Nakažení omikronem v Ústeckém kraji mají dosud ve velké většině lehký průběh nemoci, jen jeden musel být hospitalizován kvůli zvýšené horečce. Pacient už je ale zpátky v domácím ošetřování.

O nové variantě koronaviru se toho zatím příliš neví. Podle expertů je mnohem nakažlivější než předchozí varianty, včetně dosud dominantní delty, která prozatím převládá také v regionu. Podle prvotních průzkumů by ale omikron nemusel být tak zákeřný jako jiné mutace. Obavy z omikronu přesto zasáhly celý svět, prakticky všude se zpřísňují opatření.

V Ústeckém kraji v posledních dnech ubylo nakažených, částečně to ale způsobil fakt, že přes svátky pracovalo méně odběrových center a vyhodnocovalo se méně testů. „Na hodnocení vánočních svátků je ještě brzy,“ řekla Šimůnková s tím, že první výsledky toho, zda díky svátečnímu setkávání lidí opět koronavirus zaútočí, si budeme muset ještě pár dní počkat.

V minulém týdnu pokračoval pozvolný pokles počtu nakažených v regionu, podle expertů se ale pořád jedná o velmi vysoká čísla. V úterý 28. prosince bylo v kraji 909 nově nakažených, o den později evidovali hygienici 522 případů. Ve čtvrtek testy ukázaly 462 pozitivních, v pátek 359.

Také v nemocnicích klesají počty pacientů velmi pomalu. Zatímco při vrcholu současné vlny bylo na jednotkách intenzivní péče v regionu 63 lidí, na začátku tohoto týdne tam stále pobývalo 43 pacientů.

Od startu epidemie covidu-19 evidují hygienici v Ústeckém kraji už 173 550 případů, 3 047 lidí s koronavirem v regionu zemřelo.

„Za ten rok či rok a půl jsme se hodně posunuli v léčbě. Máme léky, které o třetinu sníží riziko smrti. To je skvělé číslo. Léky proti srážení krve, kortikoidy, máme remdesivir a další nové léky, které pomáhají lidem v těch nejtěžších stavech. Máme monoklonální protilátky, které pomáhají lidem na začátku nemoci, když jsou rizikoví. Je už poměrně velká paleta možností léčby, lékaři už to znají. Přesto je potřeba říct, že i s tímto velikým pokrokem v léčbě stále budou někteří lidé umírat. Stále je to číslo docela hrozivé, 1,7 % z prokazatelně nakažených,“ varoval primář infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavel Dlouhý.

Lékaři proto dál vyzývají k očkování. „Moc prosíme všechny, kteří mohou sebemenším způsobem přispět svým chováním, aby zemřelých bylo co nejméně, aby se chovali zodpovědně,“ pobídl Dlouhý.